跆拳道／過磅超重失格成警惕 羅嘉翎荷蘭公開賽奪銅

東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎藉由先前過磅超重0.1公斤被判失格事件自我警惕，在荷蘭公開賽重新出發，女子57公斤級摘銅，她今天期許自己在後續比賽能繼續踢出成績。

台灣跆拳道代表隊前一站美國跆拳道公開賽在對打項目，奪得1銀、2銅，隨後轉往歐洲，參加荷蘭公開賽，黃映瑄摘下個人本季首金（女子46公斤級），蘇柏亞（女子53公斤級）與黃昱翔（男子58公斤級）銀牌，而羅嘉翎（女子57公斤級）與邱義睿（男子68公斤級）都以銅牌作收。

羅嘉翎先前因過磅出狀況，即使當場剪去長髮，仍超重0.1公斤，未能參與美國公開賽，她這次在荷蘭公開賽以齊肩短髮造型亮相，本季首站賽事以2連勝挺進4強，4強賽輸給比利時女將亞塞曼妮（RahelehAsemani），並列銅牌，也是個人本季首面獎牌。

談到先前風波，羅嘉翎接受中央社訪問時表示：「上次的事情要學著接受和警惕自己，因為3月比賽很密集，加上最近身體有點感冒，所以要更專心在把身體調整到比賽的狀況，也希望接下來的比賽都能踢出成績。」

另外，代表隊陣中18歲小將黃映瑄今年從富吉拉、加拿大、美國到荷蘭公開賽，4站賽事都獲得獎牌，個人累計1金、2銀、1銅，也是近期表現相對穩定的選手。

教練張盛國接受中央社記者訪問時大讚愛徒說到做到，張盛國表示，他即將在3月18日過42歲生日，賽前希望黃映瑄能帶回1面金牌作為生日禮物，黃映瑄真的做到。

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