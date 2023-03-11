桌球／新加坡大滿貫晉32強 簡彤娟：專注把接發球處理好

中央社／ 新加坡11日專電
WTT新加坡大滿貫會內賽11日開打，台灣選手簡彤娟（圖）晚間在女單首輪對上葡萄牙籍華裔球員付玉，最後以3比2收下勝利，晉級32強。 中央社
WTT新加坡大滿貫會內賽11日開打，台灣選手簡彤娟（圖）晚間在女單首輪對上葡萄牙籍華裔球員付玉，最後以3比2收下勝利，晉級32強。 中央社

WTT新加坡大滿貫賽會內賽今天開打，台灣選手簡彤娟在女單首輪對上世界排名第20的葡萄牙籍華裔球員付玉，以3比2獲勝，晉32強。她說，沒有想輸贏，只專注想把接發球處理好。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽屬於頂級賽事，今天在新加坡展開會內賽賽程，首日共有3名台灣選手接連登場，包括女單陳思羽、簡彤娟及男單馮翊新。

21歲、世界排名131的簡彤娟連闖3關挺進會內賽後，今晚在女單首輪出戰世界排名第20的葡萄牙籍華裔球員、44歲付玉。雙方大戰5局，簡彤娟最後以3比2拿下勝利，闖進32強。

首度參加新加坡大滿貫賽的簡彤娟賽後接受中央社記者訪問表示，一開始覺得能打進會內賽就好了，就一場一場拚。她在今天比賽過程中，沒有想輸贏，只專注想把接發球處理好，因為接好了，就可以佔上風。

她也說，自己完全不在意排名差距，進到會內賽，大家都很強，「肯定要拚起來」。

至於晉級32強後是否有什麼期待？簡彤娟笑說，希望賽程能排早一點，她資格賽的比賽時間都比較晚，沒想到會內賽首輪比賽時間更晚；她希望能早一點比賽，不然就喝不到自己喜歡喝的珍奶。

簡彤娟表示，她今年才開始參加WTT賽事，新加坡大滿貫賽是今年的第3站，自己沒有想很多，就是一場一場打。

簡彤娟下一輪比賽將出戰世界排名13的奧地利女將波坎諾娃（Sofia Polcanova）。

陳思羽 大聯盟 桌球

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