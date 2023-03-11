桌球／WTT大滿貫陳思羽首輪出局 馮翊新晉級32強
台灣桌球選手陳思羽今天WTT新加坡大滿貫女單首輪以0比3不敵中國選手錢天一；馮翊新從會外賽連過3關闖進會內賽，男單首輪以3比1力挫克羅埃西亞選手普卡爾，晉32強。
世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽屬於頂級賽事，今天在新加坡展開會內賽賽程，台灣一哥林昀儒、陳思羽都是單打、雙打、混雙3線作戰，而「桌球教父」莊智淵、一姐鄭怡靜都將在本站賽事亮相。
首日會內賽由世界排名第26的陳思羽打頭陣，女單首輪出戰2018年世青賽女單冠軍錢天一，也是兩人生涯首度對決。
不過，陳思羽開賽「暖機」稍慢，陷入1比5落後，儘管兩度追成1分差，都未能再下一城，首局以7比11棄守。
陳思羽次局前段逐漸找回節奏，可惜在10比8領先情況下，打得略顯急躁，讓對手連追4分，陳思羽以10比12讓出。
次局遭逆轉後，讓陳思羽氣勢稍受影響，第3局開局就陷入0比3落後劣勢，陳思羽試圖拉近比分，但在5比7落後情況下，連丟4分，最終以5比11落敗。
陳思羽儘管無緣晉級，但女雙將與香港女將李皓晴合作，混雙則將再與林昀儒並肩作戰。
除了陳思羽外，首日登場的台將還有從會外賽突圍的馮翊新、簡彤娟。
世界排名第69的馮翊新今天男單首輪出戰排名第48的克羅埃西亞選手普卡爾（Tomislav Pucar），馮翊新最終以11比7、4比11、11比5、11比6贏得勝利，率先挺進男單32強。
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