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德國羽賽／三組台將遭台泰 剩男雙李哲輝、楊博軒晉4強

中央社／ 台北11日電
李哲輝（左）、楊博軒。圖／報系資料照
李哲輝（左）、楊博軒。圖／報系資料照

BWF超級300德國羽球公開賽今天打完8強，台灣人馬6組出賽，僅男雙李哲輝、楊博軒擊敗日本組合闖進4強，其餘包括男單林俊易、李佳豪，男雙王齊麟、張課琦都遭淘汰。

男雙世界排名第28的李哲輝、楊博軒，過去僅1次對戰世界第4的日本組合保木卓朗、小林優吾，是在去年德國海洛（HYLO）公開賽，同樣屬於超級300等級，當時台灣組合以2比1的局數逆轉獲勝。

今天雙方再度交手，李哲輝、楊博軒首局開賽就打出7比1攻勢，接著又在12比9時連得6分，將差距擴大成19比8，毫無懸念收下首局。

第2局台灣組合遭到頑強抵抗，雙方多次互換領先，差距最多2分，並出現10次平手，幸好李哲輝和楊博軒在15比17落後時連得4分，不但反超比數，也把對手氣勢打垮，穩穩收下比賽勝利。

李哲輝生涯拿過6場世界羽球總會（BWF）的男雙冠軍，但2017年以前的4冠，是和舊搭檔李洋合力獲得，2019年改和楊博軒合拍後，雖拿過2場冠軍，但等級都不高，分別是超級100等級的中國陵水大師賽，及挑戰賽等級的波蘭公開賽。

李哲輝、楊博軒晉級4強後，對手是世界排名第16的韓國組合姜敏赫、徐承宰，這也是雙方首度交手。

超級300德國羽球公開賽，算是下週開打的全英羽球公開賽前哨戰，各國好手都藉由這場賽事適應歐洲天氣和時差，包括前球王桃田賢斗、現任球后山口茜，以及中國名將陳雨菲等。

不過台灣一哥周天成、一姐戴資穎，還有「羽球王子」王子維都選擇多休息1週，下週直攻全英公開賽。

羽球 陳雨菲 林俊易

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