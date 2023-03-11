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經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

體操／世界盃巴庫站 蕭佑然鞍馬晉級決賽李智凱遭淘汰

中央社／ 台北10日電
蕭佑然。圖／聯合報系資料照片
蕭佑然。圖／聯合報系資料照片

在亞塞拜然舉行的體操世界盃巴庫站，台灣好手蕭佑然在鞍馬資格賽以14.566的高分，排名第2順利晉級決賽，至於「鞍馬王子」李智凱則因失誤僅排在第9、遭到淘汰。

蕭佑然前一站在卡達世界盃杜哈站獲得鞍馬銅牌，轉戰亞塞拜然後依舊維持高水準。今天在資格賽仍使用難度6.1的套路，在鞍馬上的動作近乎完美，只可惜下馬時發生失誤，落地時多墊了一步，依指導教練鄭焜杰評估：「應該被扣了0.4分。」

鄭焜杰在接受中央社記者電訪時說：「從扣分來看，蕭佑然在鞍馬上的動作已經獲得國際裁判的認可，要不是今天下馬發生比較大的瑕疵，否則分數應該可以來到14.9分上下。」

鞍馬資格賽，蕭佑然雖然排名第2，但僅次於哈薩克好手庫巴諾夫（Nariman Kurbanov）的15.066分，雙方差距不大，後天進行的決賽仍有爭金機會。

根據賽前抽籤，男子鞍馬決賽將由庫巴諾夫首先登場，蕭佑然排在第2個出賽，因此決賽要不要將難度提升到6.4，就成了鄭焜杰和選手的難題。

鄭焜杰分析：「庫巴諾夫的難度是6.6，要跟他硬拚金牌，勢必得提升難度到6.4的套路，但就可能得冒著失敗的風險，畢竟6.4的套路我們這陣子雖然有練習過，但還是沒有在實際比賽中用過。」

鄭焜杰強調：「這2天我們會再好好研究，或許也會等到比賽當天先看看對手場上的狀況，再來決定要用哪一個難度上場比賽，畢竟我們只要把6.1的套路做好，就一定會有獎牌入袋。」

李智凱

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