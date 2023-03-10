自由車／環台賽23隊競速 中華隊力拚留下冠軍衫

2023國際自由車環台公路大賽在疫情過後再次回歸亞洲巡迴賽的春季賽事，將於12至16日舉行。今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽，有來自全球31個國家23支隊伍共計192位菁英選手來台車輪戰，其中更有4支二級職業車隊出賽，中華隊將由台灣一哥馮俊凱領軍，力拚將冠軍衫留在台灣。

在疫情解封後，今年環台賽在暌違3年後再度有4支二級職業車隊參加環台賽，賽事等級和強度都躍升一個檔次。今天在台北市政府舉行的環台賽賽前記者會，5站都親自到場宣傳各站的特色，重新回歸的南投站，南投縣長許淑華更特別親自遠道而來，中華自由車協會祕書長李開志說：「很開心今年環台賽重新回到台北市府舉辦開賽記者會，而且更是貴賓雲集。」

今年賽事除了總成績冠軍黃衫、登山王圓點衫、衝刺王綠衫、亞洲總成績冠軍藍衫外，保留自去年增設的「敢鬥賞白衫」來獎勵單站最具挑戰勇氣表現的選手；而中華五虎將則由第14次出賽環台賽的馮俊凱、今年旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、全錦賽金牌的衝刺好手劉恩杰、團隊戰術經驗豐富的盧紹軒，以及首次入選中華隊的新生代好手張誌盛組隊出賽，將以前輩帶新人的方式傳承中華隊拚戰精神，全力為台灣奮戰。

馮俊凱賽前則鼓勵中華隊年輕好手多多接受挑戰，他說：「雖然今年強度增加，但我們不只要守藍衫，中華隊一樣不差，我們陣中有全國冠軍、計時賽冠軍，我會以我的經驗技術指導，中華隊一樣有能力在衝刺力拚前十。」

今年首度加盟一級職業車隊的杜志濠說：「這是我今年的第一場賽事，目前體能維持的還不錯，路線跟去年也有很大的不同，今年強度肯定會比去年更高，我個人是希望能在第三站搶下單站冠軍。」

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