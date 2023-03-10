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自由車／國際環台賽3/12登場 馮俊凱拚藍衫3連霸

中央社／ 台北10日電
馮俊凱（中）在去年表現優異。 圖／Tour de Taiwan 國際自由車環台賽提供
馮俊凱（中）在去年表現優異。 圖／Tour de Taiwan 國際自由車環台賽提供

2023國際自由車環台公路大賽將於3月12日從台北開跑，台灣由一哥馮俊凱領軍，除了力拚將團隊總冠軍續留台灣外，個人也要追求亞洲總成績冠軍（藍衫）3連霸。

今年環台自由車公路大賽再度回歸亞洲巡迴賽春季賽，並且是洲際系列賽事第2高的2.1級頂尖賽事，有來自全球31個國家、23支車隊共192人來台參賽，其中還包括4支二級職業車隊，讓比賽刺激度大幅提昇。

台灣參賽的5名選手，將由第14次出賽環台賽的馮俊凱領軍，加上剛加盟一級職業車隊的杜志濠，加上劉恩杰、盧紹軒、張誌盛等，由教練陳建良率隊出征。

去年因疫情關係，國際自由車環台公路賽延到10月舉辦，台灣拿下團體總冠軍，而馮俊凱則獲得藍衫2連霸。

馮俊凱說：「今年的比賽就是讓年輕人去拚一下，我覺得不只是藍衫，衝刺王的綠衫，其實劉恩杰也很有機會一搏，團隊成績的部分，就是希望年輕人不要亂衝，跟著車隊一起按照戰術前進就好。」

陳建良則分析：「從往年的經驗來看，第2站桃園站通常就會是團隊戰績的分水嶺，很多車隊都會先衝，所以得好好守住。另外就是今年新增的南投站，因為終點前有一個長達8公里的爬坡，對於車隊總成績也有很大的影響。」

身為南投子弟的盧紹軒，對於賽事相隔4年再度來南投也很期待。他笑說：「在自己熟悉的環境，無論如何都得要拚一下。」

今年的國際自由車環台賽，從3月12到16日，依序為台北站、桃園市站、台三線站、南投站、高雄站。其中台三線站橫跨新竹市、苗栗縣、台中市，總長154.5公里，設有2個衝刺點、2個登山點，預料將成為兵家必爭之地。

自由車 馮俊凱 環台賽

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