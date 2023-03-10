田徑／放眼全國紀錄 仁武高中朱品薰「標」上歷年第4傑

去年在亞洲青少年錦標賽拿下女子標槍金牌的仁武高中朱品薰，今天在新北市全國青年盃田徑公開賽高女標槍決賽，於第4次投擲擲出55公尺29的破大會紀錄成績摘金，成績登上我國歷年第4傑，成績也優於今年公開女子組金牌。

上個月剛在港都盃擲出53公尺75生涯最佳成績的朱品薰，在今天落幕的青年盃中將個人成績更近一步，於第4次投擲擲出55公尺29的成績，一口氣將原大會紀錄53公尺02推進超過2公尺，而這項成績也排上我國歷年第4傑，僅次於李慧君的57公尺15全國紀錄，蘇昭綺的56公尺10和張竹的55公尺35。

對於擲出如此佳績，朱品薰賽後坦言有點意外，不過也讓她變得更有信心，並立下在全中運挑戰全國紀錄的目標，「其實擲出後槍歪掉，我以為完蛋了，但看到成績後真的嚇到。」

在台北長大的朱品薰，過去就讀台北市金華國中，後來經由教練潘慶順的引薦，離鄉前往高雄仁武高中由教練薛聖融指導，今天她的母親也到場為她加油，對於選擇離鄉延續標槍路，朱品薰也不忘感謝昔日恩師潘慶順為她打下良好基礎，以及美津濃的協助，讓她成績能夠不斷進步。

薛聖融指出，朱品薰與其他選手相比儘管身材並不算高大，但是不論是速度、協調性還是動作都相當不錯，且樂觀的個性讓她訓練時從來不喊苦，也期待她未來能夠繼續成長。

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