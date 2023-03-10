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田徑／衝上歷年第三傑氣力放盡 李安翊放眼全中運紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
李安翊成為首位在本土跑出1分50秒內的800公尺選手。記者劉肇育／攝影
李安翊成為首位在本土跑出1分50秒內的800公尺選手。記者劉肇育／攝影

雙溪高中800公尺好手李安翊，昨天在新北市全國青年盃田徑公開賽跑出1分49秒52的我國歷年第三傑成績，並達到成都世大運參賽標準後氣力放盡，在今天登場的決賽最後半圈才加速衝出集團，最終以1分51秒49摘金，而包括他在內，今天共有4名選手打破大會紀錄，形成高強度的競爭。

身高187公分的李安翊，過去兩年在800公尺成績上大幅進步，且從去年9月開始的秋季盃、城市盃、全中錦到今年前兩場的春季盃與港都盃也都打破大會紀錄，其中又以去年全中錦跑出1分50秒24衝上歷年第5傑最佳。

而這次青年盃李安翊也維持高檔狀態，在預賽就一馬當先，最終以1分49秒52的成績率先抵達終點，這不僅是他生涯首度跑進1分50秒內，也一口氣升上歷年第3傑，僅次於王榮華在1980年創下的全國紀錄1分47秒24，以及譚廣嘉在1975年亞洲田徑賽創下的1分48秒80歷年第二傑。

李安翊（右2）成為首位在本土跑出1分50秒內的800公尺選手。記者劉肇育／攝影
李安翊（右2）成為首位在本土跑出1分50秒內的800公尺選手。記者劉肇育／攝影

不過在昨天預賽就全開的情況下，李安翊今天決賽體能也受到影響，在前一圈半都深陷集團後段，直到最後半圈才全開衝出集團取得領先，最終以1分51秒49摘金，雖然未能再刷新個人紀錄，但包括他在內，前4名的選手都跑出破大會紀錄的佳績。

對於未能再創佳績，明天將參加大學獨招考試的李安翊賽後也直言並不灰心，「這次青年盃前就設定要跑出1分50秒內的目標，畢竟到全中運前可能就剩這兩趟可以嘗試這樣的跑法，所以就放膽去跑，不去考慮名次與成績。昨天酸一整天後，今天早上起來還在酸，所以決賽就決定用比較保守的跑法。」

談到將帶著新紀錄參加最後一次的全中運，李安翊也強調目標將設定在打破全中運紀錄，甚至挑戰杭州亞運達標（1分49秒40），一圓國手夢，「（破）全國一定會想，但還是希望自己一步一步慢慢來，想太快可能對自己不太好。」

全中運 田徑 亞運

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