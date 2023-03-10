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竹市中小學聯合運動會落幕 廖祐菲「游」破2項大會紀錄

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國立新竹高商廖祐菲（中）表現亮眼，個人就打破2項新竹市112年度中小學聯合運動會游泳大會紀錄。圖／竹市府提供
國立新竹高商廖祐菲（中）表現亮眼，個人就打破2項新竹市112年度中小學聯合運動會游泳大會紀錄。圖／竹市府提供

新竹市112年度中小學聯合運動會游泳及田徑比賽為期5天的賽事昨天落幕。國立新竹高商廖祐菲表現亮眼，個人就打破2項大會紀錄，分別為50公尺自由式、100公尺自由式，她從小就是比賽常勝軍，累計中小學聯合運動會游泳比賽共保有12項大會紀錄。

竹市教育處指出，新竹市112年度中小學聯合運動會游泳比賽已在2月25、26日於南寮游泳池圓滿結束，共有48個單位，438位選手參賽；田徑比賽於3月7至9日則在市立田徑場進行，為期3天的賽事共有64個單位、1428位選手參賽。

率先登場的游泳比賽共打破5項大會紀錄，田徑比賽共打破8項大會紀錄，配合全國賽項目增加，今年度共新增國中組3000公尺及2000公尺障礙賽、4*400公尺男女混合接力。在大會總錦標方面，成德高中包辦高中男、女生組總錦標，培英國中包辦國中男、女生組總錦標，成德高中及培英國中皆是竹市田徑重點項目學校，展現實力。

市長高虹安說，中小學聯運是為促進學校體育活動，提高運動競技水準的一場賽事，並藉以選拔竹市參加全國中等學校運動會之代表。本次賽會田徑與游泳共打破13項大會紀錄，破紀錄選手將頒發5000元獎勵金，教練3000元獎勵金，嘉勉獲得佳績。

另外，市府委託中華民國國際體育運動志工交流協會培訓的新竹市微笑體育志工，在游泳及田徑兩場比賽擔任賽會各項服務工作，市府在賽後致贈感謝狀感謝志工的付出，並感謝培英國中、成德高中與香山高中協助承辦比賽，也送上服務獎盃致謝。

竹市教育處指出，市府在基層運動選手訓練站補助新竹市各校總額將近1700萬元，期待優秀選手在全國賽事繼續大放異彩。賽會成績查詢可上田徑報名系統sport.nowforyou.com/sh5r/及游泳報名系統sport.nowforyou.com/sh5s/成績查詢。

成德高中榮獲高男、高女組團體總錦標。圖／竹市府提供
成德高中榮獲高男、高女組團體總錦標。圖／竹市府提供
新竹市培英國中在國男400公尺接力破大會紀錄。圖／竹市府提供
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