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德國羽賽／林俊易手感燙 領軍台灣6組晉8強

中央社／ 台北10日電
台灣近況正夯的男單好手林俊易以2比1的局數擊敗中國趙俊鵬，包括他在內，台灣選手共6組人馬晉級德國羽賽8強。 中央社
台灣近況正夯的男單好手林俊易以2比1的局數擊敗中國趙俊鵬，包括他在內，台灣選手共6組人馬晉級德國羽賽8強。 中央社

超級300等級的德國羽球公開賽，今天結束各組16強賽事，台灣近況正夯的男單好手林俊易以2比1的局數擊敗中國趙俊鵬，包括他在內，台灣選手共6組人馬晉級8強。

世界排名第32名的林俊易，2月初剛拿下超級300等級的泰國羽球大師賽冠軍，左手持拍加上身高超過180公分，讓外界都相當看好他的未來性。

今天在16強遭遇世界第11的趙俊鵬，首局一度以1比7落後，但隨後追成9比9平手，2人開始拉鋸，林俊易在20比21落後時，接著連拿3分逆轉拿下首局。

第2局趙俊鵬在16比14領先時，以一波5比1的攻勢扳回1局；關鍵第3局，林俊易完全掌握戰況，最多以14比6領先，雖然一度被對手追至15比14，但林俊易調整腳步後，仍以21比17拿下第3局和比賽勝利。

林俊易晉級8強後，對手又是中國的李詩灃，雙方曾在2019年交手過一次，由林俊易獲勝。

另外，同樣是台灣男單好手李佳豪，面對大會頭號種子、世界第4的馬來西亞一哥李梓嘉，在15比21先輸首局的情況下，第2局克服16比20的4個賽末點，最終以22比20、23比21上演大逆轉晉級8強。

至於本週暫時拆夥的男雙組合「麟洋配」，其中王齊麟改搭張課琦，以直落二輕鬆擊敗法國隊手；女單許玟琪也力退加拿大的張文玉，不過她晉級8強後對手是中國好手何冰嬌。

林俊易 羽球 許玟琪

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