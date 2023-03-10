賽事心得／LAVA TRI 鐵人三項 軟綿綿的歡樂玩鐵賽
這不是場「硬綁綁的三鐵賽」而是一場「軟綿綿的玩鐵賽」準備好用226的時間來完成一場113了嗎？
抱著歡樂無傷玩賽的心情，體驗了113距離的賽事（不敢說完成，純體驗賽道風光）對真正的鐵人們，更加的尊敬了！respect！對，你沒看錯，就是這麼歡樂。
這次三項活動都是有精心設計過「賽事策略」的～
1. 游泳：能坐就不游以媽祖出巡的方式，環繞活水湖一周
T1: 吃一碗泡麵，才要出轉換區
2. 單車：能電就不肉只有一顆電池，拿捏電池用量是本場賽事最大考驗。
T2: 忍住不吃補給，路跑時吃好吃滿最終T1跟T2各混了一小時跟半小時平時如同打仗般的鐵人們，respect again！
3. 跑步：能走就不跑配合演唱會時間，悠閒在森林公園中散步。
剛好在陳昇跟徐懷鈺的演唱時，經過舞台前方。
在腳踝傷一直未全治的狀態下，走起來還是很辛苦。
113的距離，226的時間也是挺虐人的進終點時，真是無比的開心啊。
不過不得不說，用226的時間完成一場113，沒有想像中容易，也是需要（另類的）練一下的….
史上最歡樂的賽事，對於鐵人賽事一直充滿畏懼，裹足不前的朋友站在體驗賽道沒有壓力的角度，是很值得嘗試的歡樂賽事，沒有之一！
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