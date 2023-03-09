暌違20年 中華奧會再辦亞洲全民運動總會年會

亞洲全民運動總會（ASFAA）為期2天的2023年特別委員會會議在南韓登場，我國由中華奧會副主席蔡家福代表出席，會中一致共識支持我國申辦2024年ASFAA年會，希望有35個亞洲國家一同共襄盛舉，中華奧會原則答應特別委員會的提議，也感謝特別委員會成員的支持。

ASFAA會議行程緊湊豐富，由韓國籍特別委員會主席Dr. Chang在8日召開特別委員會會議，針對ASFAA主席選舉及2024年ASFAA年會舉辦城市進行討論。

主席Dr.Chang及特別委員會成員，會議中鼓勵邀請中華奧會舉辦2024年ASFAA年會，中華奧會曾於2004年舉辦ASFAA年會，有鑑於前次舉辦之成功經驗，特別委員會成員都支持我國申辦，中華奧會有機會暌違20年再當東道主。

同日下午，特別委員會成員拜會濟州市政府，蔡家福也代表本會與濟州市市長進行交流並致贈禮物；蔡家福會談中提議濟州市能結合觀光及自由車運動，能帶動當地運動觀光產業。晚宴由濟州市商會公會梁會長宴請特別委員會成員及所有與會人士，蔡家福代表本會致贈禮品。 亞洲全民運動總會（ASFAA）為期2天的2023年特別委員會會議昨天在南韓舉行。圖／中華奧會提供 亞洲全民運動總會（ASFAA）為期2天的2023年特別委員會會議昨天在南韓舉行。圖／中華奧會提供 亞洲全民運動總會（ASFAA）為期2天的2023年特別委員會會議昨天在南韓舉行。圖／中華奧會提供

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