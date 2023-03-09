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企業「動」起來 聘用運動指導員說明會北中南登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
體育署副署長林哲宏（中）主持「企業聘用運動指導員」記者會。記者曾思儒／攝影
體育署副署長林哲宏（中）主持「企業聘用運動指導員」記者會。記者曾思儒／攝影

教育部體育署自107年起推動「企業聘用運動指導員」，促進運動人才多元就業及推廣職工運動，今年補助方案說明會將於17日起一連三周登場，體育署副署長林哲宏呼籲企業聘用專業運動指導員，讓企業「動起來」。

根據體育署提供的資料「企業聘用運動指導員」專案從107年推動到111年底，共輔導企業聘用498名運動指導員，補助企業辦理1700多項員工運動活動，超過45萬人次參與。企業均認為此項專案對於促進員工運動參與、跨部門交流、提升員工士氣及凝聚向心力助益甚大，推動效益將會累積並反饋於公司內、外部各種表現上，使企業與員工達成雙贏的效果。

109年共有87間企業聘用119位運動指導員，辦理活動將近400場，110年聘用運動指導員的企業下降到40家，去年回升到55家，全民運動組組長呂忠仁表示去年確實受疫情影響，有所顧忌，但疫情緩和後，聘用運動指導人員也有回升跡象。

中小企業總會副營運長李瑜晴表示，疫情期間有企業因疫情停工，聘用運動指導人員數字下降是可以對應的情形，「111年就提升上來，112年申請說明會，已經有100人報名，歷年聘請，永豐銀行、爭鮮、永信藥品，都曾聘請運動指導員。」

體育署表示，承襲歷年的豐碩成果，企業每聘用一名運動指導員，可申請辦理職工運動活動經費最高新台幣30萬元，每家企業最高90萬元，另針對進用持有體育署授證的「國民體適能指導員」，提供加碼補助金額，強化職工運動之體適能專業指導品質。

今年補助方案說明會分別於17日、24日和31日在北、中、南部舉行，體育署邀請企業踴躍報名參加，一同加入推廣職工運動的行列，關心員工健康。

體育署 國民

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