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田徑／楊俊瀚、金局穎領銜400接力賽 南韓險勝亞培隊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
南韓國家隊代表隊在青年盃男子400公尺接力決賽與我國亞運培訓隊競速。記者劉肇育／攝影
南韓國家隊代表隊在青年盃男子400公尺接力決賽與我國亞運培訓隊競速。記者劉肇育／攝影

新北市全國青年盃田徑公開賽今天晚間在男子400公尺接力決賽上演頂尖對決，由楊俊瀚領銜的亞運培訓隊與由南韓男子100公尺全國紀錄保持人金局穎帶領的南韓隊一路競速，最終南韓隊以39秒50秒險勝亞運培訓隊的39秒54秒，摘下金牌。

以今年亞運、亞錦賽為備戰目標的南韓國家田徑隊，本月初由教練魯承錫帶領陣中幾名短跑好手來台移訓並參加青年盃賽事，昨天在男子400公尺接力預賽就跑出39秒16的佳績打破大會紀錄，而由楊俊瀚、趙敬民、魏泰陞 、王偉旭組成的我國亞運培訓隊則是以39秒59成績居次。

兩隊今天更是在決賽隔道競速，並且吸引場邊觀眾與其他項目運動員的熱烈歡呼，儘管在比賽過程中亞運培訓隊出現了接棒上的小瑕疵，但最後一棒的王偉旭與南韓金局穎還一度拉鋸，最終中華隊就以0.04秒的差距不敵南韓隊，拿下銀牌。

儘管未能拿下金牌，但楊俊瀚也透露這次男子400公尺接力隊仍處在調整階段，能有這樣的成績已經讓他們感到滿意，回去後也會再針對接棒問題進行修正，而對於今天與南韓隊的對決引起場邊熱烈歡呼聲，楊俊瀚也直言氣氛確實相當不錯，並認為有國外隊伍的參加確實讓他們受到刺激，也期待5月的台灣國際田徑公開賽能有更多國外隊伍來參賽。

而今天被安排在最後一棒與南韓100公尺全國紀錄保持人金局穎競速的王偉旭也直言，今天的比賽氣氛確實有讓他想到台北世大運時的感覺，談到與金局穎競速，他說：「我知道他的成績是10秒07左右，所以能跟他一起競爭感覺很棒，也慶幸自己沒有被拉開太多。」

亞運 楊俊瀚 田徑

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