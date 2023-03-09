田徑／200公尺預賽小試身手 楊俊瀚21秒03率先衝線

我國田徑「最速男」楊俊瀚今天在新北市全國青年盃田徑公開賽男子200公尺預賽登場，以預賽最快的21秒03成績率先衝線，而晚間他也將與男子400公尺接力隊登場，力拚個人本屆賽事第二金。

去年將調整目標主要放在100公尺的楊俊瀚，仍是在去年底的宜蘭全田賽200公尺賽事中跑出20秒60的佳績，而這次青年盃報名三項賽事的他，在昨天先於男子100公尺摘金後，今天的男子200公尺預賽也以總成績最佳的21秒03率先衝線，晉級到明天的決賽。

儘管昨天在進行了100公尺決賽與400公尺接力預賽後，今天又將面臨一日兩趟的考驗，讓楊俊瀚賽後直言身體確實有一點疲態，不過在賽前充分熱身後狀況就有所改善，並期望能在明天的決賽跑出好成績。

而晚間楊俊瀚也將與男子400公尺接力隊在決賽出賽，並將對決這段時間來台移訓的南韓國家隊，南韓隊昨天在400公尺接力預賽跑出破大會紀錄的39秒16，以楊俊瀚、趙敬民、魏泰陞 、王偉旭組成的亞運培訓隊預賽則是跑出39秒59的成績。

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