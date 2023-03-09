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游泳／台灣首次舉辦 公開水域亞洲盃6月日月潭登場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞洲游泳總會公開水域委員會委員蘇有祥（左起）、南投縣長許淑華、中華民國游泳協會理事長陳任邦簽下賽事合作協議。圖／南投縣政府提供
亞洲游泳總會公開水域委員會委員蘇有祥（左起）、南投縣長許淑華、中華民國游泳協會理事長陳任邦簽下賽事合作協議。圖／南投縣政府提供

第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽，訂於6月1日至6月6日於南投縣日月潭伊達邵水域盛大登場，也是我國首度舉辦此賽事，屆時將有來自亞洲15個國家的菁英選手來台參賽，也被視為是今年9月杭州亞運會的前哨站。

今天亞洲游泳總會（AASF）、中華民國游泳協會、南投縣政府攜手合作簽下賽事合作協議，也是我國繼2019年首度成功舉辦FINA世界馬拉松游泳巡迴賽後，首場正式亞洲公開水域游泳錦標賽。

簽約儀式由亞洲游泳總會公開水域委員會委員，也是本次第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽代表蘇有祥，承辦城市南投縣長許淑華、中華民國游泳協會理事長陳任邦，三方共同簽約。

南投縣具有承辦40屆日月潭國際萬人泳渡活動經驗及與中華泳協共同辦理公開水域游泳錦標賽賽事規畫執行能力，每年萬人泳渡活動人數更是屢創新高達2萬多人。

此次我國首度成功申辦的第11屆亞洲盃公開水域游泳錦標賽和杭州亞運會在同一年度賽前舉行其意義非凡，競賽項目計有10公里、5公里、3公里及6公里接力賽（4x1.5公里）的長泳賽事，我國屆時也將派出男子卓承齊、女子鄧雨彣等多位好手迎戰，賽事精采可期。

萬人泳渡 亞運 卓承齊

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