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印地安泉網賽／史上第二人！吳東霖勇奪會內賽勝利

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國好手吳東霖今天迎接職網生涯新里程碑，從會外賽一路闖進印地安泉網賽會內賽。 圖／海碩整合行銷提供(資料照)
我國好手吳東霖今天迎接職網生涯新里程碑，從會外賽一路闖進印地安泉網賽會內賽。 圖／海碩整合行銷提供(資料照)

我國好手吳東霖今天迎接職網生涯新里程碑，世界排名175的他面對世界排名46的哈薩克「一哥」巴布利克（Alexander Bublik），把握住破發機會，兩盤各破發一次，最終以兩個6：4力退巴布利克，從會外賽勇闖會內賽第二輪，成為退役名將盧彥勳後的我國男網第二人。

成為我國第二位名人賽奪勝的吳東霖，下戰將強碰列大會第10種子的英國「一哥」諾里（Cameron Norrie），繼續挑戰勝場。

24歲的吳東霖生涯首度闖進ATP 1000分等級的名人賽會內賽，今天面對巴布利克，吳東霖首盤第7局率先破發，接續第9局雖錯過3個破發機會，不過第10局也瓦解對手1個破發機會，以6：4先下一城。

第二盤吳東霖在第3局再度破發成功，並在全場發球局都保住下以6：4再下一城，歷經5度挑戰，終於收穫生涯第一場名人賽會內勝利，也是首度擊敗世界前50的對手。

除吳東霖在印地安泉名人賽努力，詹家姊妹詹詠然詹皓晴也在WTA 1000分級的印地安泉女網聯手出擊。

吳東霖 詹皓晴 詹詠然

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