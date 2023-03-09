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田徑／睽違8個月再戰400跨欄 陳傑不怕後起之秀近逼

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
陳傑睽違8個月再度參加400公尺跨欄賽事。記者劉肇育／攝影
陳傑睽違8個月再度參加400公尺跨欄賽事。記者劉肇育／攝影

在去年世錦賽後就未曾再跑過欄架賽事的我國「跨欄王子」陳傑，睽違8個月後今天才在青年盃重回男子400公尺跨欄賽場，並以52秒11分組第一名晉級，不過陳傑也坦言睽違多時再度參加欄架賽事確實還在尋找比賽感覺和氣氛，也將會以拚亞錦賽達標為目標。

去年5月曾數次跑出接近生涯最佳成績的陳傑，在7月的世錦賽以50秒28未能晉級後，也改變訓練與比賽計畫，透過參加400公尺甚至是100、200公尺賽事來重新調整訓練目標，並直到今天登場的青年盃400公尺跨欄預賽才重新回到欄架賽場。

儘管睽違近8個月才重新再參加欄架賽事，但陳傑仍是在預賽跑出52秒11的分組第1名、總成績第3名成績晉級，對於相隔多時才再度參與欄架賽事，陳傑說：「其實還不錯，主要還是要試一下身體的感覺，畢竟過去一段時間也都沒有跑過全程（400公尺跨欄），所以想了解一下肌肉的反應。」

陳傑透露，雖然過去一段時間並沒有參加欄架賽事，不過練習時都還是會進行欄架訓練，現在則是需要慢慢找回比賽的感覺與氛圍，目標是希望在近期達標亞錦賽（50秒50）。

而今天的預賽則是以同為亞運培訓隊的林仲威和陳建榮，以51秒90和52秒表現最佳，對於近年幾名學弟成績不斷逼近，陳傑也坦言相當樂見這樣的狀況發生，「其實每個運動都是這樣，不斷會有新秀起來，這樣剛好可以用其他人的成績刺激自己。」

陳傑 世錦賽 亞運

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