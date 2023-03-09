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田徑／南韓接力隊破青年盃紀錄 今與我亞培隊頂尖競速

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
「台灣最速男」楊俊瀚（中）。 中央社
「台灣最速男」楊俊瀚（中）。 中央社

新北市全國青年盃田徑公開賽本周在板橋體育館點燃戰火，今年在短跑賽場上不僅我國幾名好手表現受到關注，月初來台移訓的南韓國家隊成員，也在昨天的男子400公尺接力預賽中跑出39秒16的破大會紀錄成績，並將在今天的決賽中與楊俊瀚領銜的我國亞運培訓隊上演頂尖對決。

南韓田徑國家隊在本月初由教練魯承錫領軍，帶領陣中幾名短跑好手來台移訓並參加青年盃賽事，其中最有名氣的莫過於南韓男子100公尺全國紀錄保持人金局穎（紀錄10秒07），另外還包括生涯最佳10秒17的金泰曉、年輕世代的李在晟等好手都一同隨隊來台。

中華田協指出，南韓國家隊這次來台主的都是目前該國最頂尖的短跑好手，希望透過青年盃讓400公尺接力隊以賽代訓，希望為今年杭州亞運、亞錦賽甚至是世錦賽進行備戰。

而在昨天登場的男子100公尺決賽中，南韓隊就有兩名成員參賽，最終22歲的李在晟跑出10秒51排名第4名，金泰曉則是以10秒59排名第6名。

而晚間登場的男子400公尺接力預賽南韓隊更是精銳盡出，由100公尺記錄保持人金局穎帶領金泰曉、高承煥和李在晟參賽，最終跑出預賽最快的39秒16輕鬆晉級並打破大會紀錄，至於分在不同組的我國亞運培訓隊則是由楊俊瀚、趙敬民、魏泰陞 、王偉旭攜手跑出39秒59的成績晉級，兩隊也將在今天晚間的決賽中正面交鋒。

亞運 楊俊瀚 田徑

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