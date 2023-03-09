羽球／讓世界看見球后！戴資穎躍上時代廣場巨型螢幕
身為羽壇指標性選手的我國「一姊」戴資穎，身影再躍上時代廣場巨型螢幕！戴資穎所屬的國際羽球品牌VICTOR從1968年創立，今年為慶祝品牌55周年，攜手「台灣球后」戴資穎在內的5組國際好手，登上紐約時代廣場巨型螢幕，紀念品牌重要時刻。
VICTOR長期深耕羽球市場，不僅是BWF世界羽聯、丹麥羽球國家隊、大洋洲羽球協會官方合作夥伴，也長期贊助支持各國優秀羽球選手，除國內的戴資穎、「羽球王子」王子維，包括世界冠軍印尼傳奇男雙塞提阿萬／阿山、馬來西亞「一哥」李梓嘉、印尼第一女雙拉哈育／拉馬丹蒂、丹麥男單好手安東森等，都是持VICTOR裝備征戰世界羽壇。
品牌同時也長期投入資源培育台灣年輕好手，去年勇奪世界青少年男單冠軍的郭冠麟、排名賽冠軍黃郁豈，皆是旗下贊助球星。
VICTOR品牌精神「READY TO WIN」強調戰勝自己，永遠做好準備迎接挑戰，55年來持續打造優質且創新的羽球裝備，並研發多項羽球專利技術，協助國際選手挑戰巔峰。躍上紐約時代廣場除了象徵品牌成立55周年的里程碑，也期許將羽球運動推展到世界更多角落。
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