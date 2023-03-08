快訊

荒山亮赴警局說明！全身顫抖控A女勒索鉅額 被強調「她強大背景」

經典賽／不藏了！川普2分打點擴大領先 荷蘭擊敗古巴開門紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑／萬米最快高中生！徐立紘屢破個人紀錄達亞青資格

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
徐立紘全心備戰全中運，希望為家鄉新竹縣留下2面金牌。圖／謝秉諭提供
徐立紘全心備戰全中運，希望為家鄉新竹縣留下2面金牌。圖／謝秉諭提供

湖口高中田徑選手徐立紘被譽為「萬米最快高中生」，3月初在新北青年盃田徑錦標賽，跑出30分52秒45成績，持續刷新個人紀錄，不僅獲得亞青賽資格，下個月他可能在全中運再破個人紀錄，外界看好他繼去年再奪金牌。

徐立紘在去年全中運中即拿下高中男子組5000、10000公尺金牌，但到去年底開始不斷刷新個人最佳紀錄，去年11月在全國中等學校田徑錦標賽，以31分56秒23成績封王，今年2月在港都盃全國田徑賽飆出31分01秒54成績。

雖去年曾歷經車禍、確診，但似乎未能動搖他的運動表現，日前更在全國青年盃田徑錦標賽就跑出30分52秒45成績，成功拿到今年亞青賽門票。

教練朱盛豐表示，徐立紘國中時期，選手最長距離僅1500公尺，待上高中後，和徐就讀國中時期的教練林月珍討論過，發現徐立紘的耐力表現佳，因此開始訓練5000、10000公尺長跑。

朱盛豐說，徐立紘的先天條件不是最好的，但心態卻很好，2021年在全國中等學校田徑錦標賽奪銀，在終點後為金牌得主鼓掌，大家都對他的自律、態度謙虛，場上又鬥志旺盛，而印象深刻，更鼓舞了田徑隊的學弟妹們。

教練指出，徐立紘曾受疲勞性骨折、椎間盤突出所苦，去年全中運前夕，還在訓練時出車禍，但因全中運受疫情影響而延後至7月，徐立紘在傷後恢復練習，一舉奪下雙金，不過在8月又面臨確診，但他並未氣餒，靠著規律的練習、修復，持續突破個人紀錄。

除了各項練習，徐立紘也很注重修復、恢復及保養，例如在不用練習的時間，會用學校的設備，泡在低溫12度左右的冰水中，也會拉筋，透過動態休息，減少耗損及疲勞，讓身體維持在最佳狀態。

徐立紘今年2月在新竹縣的中小學聯合運動大會的5000、10000公尺2項破大會紀錄，他也期望在4月的全中運上，不僅要拿金牌，更要打破全中運的紀錄，要為新竹縣留住2面金牌，更向自己喊話「當自己最好的對手」。

田徑 全中運

延伸閱讀

田徑／10秒21改寫大會紀錄 楊俊瀚放眼上半年破全國

芎林女兒余雅倩青年盃奪金 楊文科大讚：真的很不得了

全中運／網球場惹議 體育署設審查機制保選手安全

田徑／每次登場就是挑戰紀錄 余雅倩因一句話改變人生

相關新聞

田徑／10秒21改寫大會紀錄 楊俊瀚放眼上半年破全國

去年在青年盃男子100公尺決賽於超風速情況下衝出10秒04驚人成績的我國「最速男」楊俊瀚，今天再一次回到青年盃賽場，並在...

田徑／賽前重感冒軟趴趴 黃士峰「標」退鄭兆村摘金

在「黃金右臂」鄭兆村日前於港都盃復出並達到杭州亞運參賽標準後，我國男子標槍雙槍黃士峰、鄭兆村今年又能再度同場競技，今天兩...

綠茵瞭望／曼聯心態崩潰 7球慘敗利物浦

英超最受矚目的「雙紅會」開打，賽前氣勢如虹的曼聯，作客本季狀態不佳的利物浦，原以為至少是場勢均力敵的比賽，沒想到利物浦以...

田徑／萬米最快高中生！徐立紘屢破個人紀錄達亞青資格

湖口高中田徑選手徐立紘被譽為「萬米最快高中生」，3月初在新北青年盃田徑錦標賽，跑出30分52秒45成績，持續刷新個人紀錄...

羽球／德國賽王齊麟李洋暫拆夥 男雙分頭出擊

德國羽球公開賽今天展開第2天賽程，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋將暫時拆夥，在男雙首輪賽事分頭出擊，爭取...

網球／吳東霖晉級印地安泉網賽男單會內賽 台將第3人

台灣網球選手吳東霖今天在印地安泉網賽男單會外賽最終輪出戰義大利選手帕薩羅，因對手中途傷退，最後以6比2、3比0勝出，首度...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦