田徑／萬米最快高中生！徐立紘屢破個人紀錄達亞青資格

湖口高中田徑選手徐立紘被譽為「萬米最快高中生」，3月初在新北青年盃田徑錦標賽，跑出30分52秒45成績，持續刷新個人紀錄，不僅獲得亞青賽資格，下個月他可能在全中運再破個人紀錄，外界看好他繼去年再奪金牌。

徐立紘在去年全中運中即拿下高中男子組5000、10000公尺金牌，但到去年底開始不斷刷新個人最佳紀錄，去年11月在全國中等學校田徑錦標賽，以31分56秒23成績封王，今年2月在港都盃全國田徑賽飆出31分01秒54成績。

雖去年曾歷經車禍、確診，但似乎未能動搖他的運動表現，日前更在全國青年盃田徑錦標賽就跑出30分52秒45成績，成功拿到今年亞青賽門票。

教練朱盛豐表示，徐立紘國中時期，選手最長距離僅1500公尺，待上高中後，和徐就讀國中時期的教練林月珍討論過，發現徐立紘的耐力表現佳，因此開始訓練5000、10000公尺長跑。

朱盛豐說，徐立紘的先天條件不是最好的，但心態卻很好，2021年在全國中等學校田徑錦標賽奪銀，在終點後為金牌得主鼓掌，大家都對他的自律、態度謙虛，場上又鬥志旺盛，而印象深刻，更鼓舞了田徑隊的學弟妹們。

教練指出，徐立紘曾受疲勞性骨折、椎間盤突出所苦，去年全中運前夕，還在訓練時出車禍，但因全中運受疫情影響而延後至7月，徐立紘在傷後恢復練習，一舉奪下雙金，不過在8月又面臨確診，但他並未氣餒，靠著規律的練習、修復，持續突破個人紀錄。

除了各項練習，徐立紘也很注重修復、恢復及保養，例如在不用練習的時間，會用學校的設備，泡在低溫12度左右的冰水中，也會拉筋，透過動態休息，減少耗損及疲勞，讓身體維持在最佳狀態。

徐立紘今年2月在新竹縣的中小學聯合運動大會的5000、10000公尺2項破大會紀錄，他也期望在4月的全中運上，不僅要拿金牌，更要打破全中運的紀錄，要為新竹縣留住2面金牌，更向自己喊話「當自己最好的對手」。

udn討論區