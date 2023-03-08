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田徑／10秒21改寫大會紀錄 楊俊瀚放眼上半年破全國

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
楊俊瀚在青年盃男子100公尺決賽跑出10秒21，改寫自已保持的大會紀錄。記者劉肇育／攝影
楊俊瀚在青年盃男子100公尺決賽跑出10秒21，改寫自已保持的大會紀錄。記者劉肇育／攝影

去年在青年盃男子100公尺決賽於超風速情況下衝出10秒04驚人成績的我國「最速男」楊俊瀚，今天再一次回到青年盃賽場，並在男子100公尺決賽跑出10秒21的佳績，儘管未能打破全國紀錄，仍改寫兩年前自己所創下的大會紀錄10秒26，讓他直言期待能在上半年就找回10秒20內的水準，甚至是衝擊全國紀錄。

開季首戰在港都盃以10秒39輕鬆摘金的楊俊瀚，本周轉戰新北市青年盃後狀態更為火熱，在男子100公尺預賽就跑出10秒33的成績，今天的計時決賽他更是將成績提升到10秒21，成功改寫自己所保持的大會紀錄10秒26並拿下金牌。

對於開季的第二場比賽就已經衝出接近10秒20的成績，楊俊瀚直言，目前訓練上還沒有開始針對比賽狀態進行特別調整，只希望能將訓練中的表現發揮出該有的水準。

楊俊瀚指出，今年上半年除了將前往日本參加3至4場賽事外，5月也將參加台灣國際田徑公開賽，希望能利用這段時間把成績調整到10秒20以內，甚至是衝擊自己個人最佳成績（10秒11），並爭取世錦賽積分，最終目標則是放在杭州亞運突破自己過去表現。

楊俊瀚 田徑 世錦賽

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