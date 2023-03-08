田徑／賽前重感冒軟趴趴 黃士峰「標」退鄭兆村摘金

在「黃金右臂」鄭兆村日前於港都盃復出並達到杭州亞運參賽標準後，我國男子標槍雙槍黃士峰、鄭兆村今年又能再度同場競技，今天兩人在青年盃分別以78公尺26與77公尺59包辦金銀牌後，黃士峰也直言能夠與鄭兆村一起比賽、競爭確實感覺更好。

在前年11月進行韌帶重建手術並展開漫長復健期的亞洲紀錄保持人鄭兆村，在2月份的港都盃復出，並且擲出79公尺87的成績摘金，一舉達到杭州亞運參賽標準，也是我國繼黃士峰後，第二位達到亞運參賽標準的男子標槍選手。

而鄭兆村的回歸也讓男子標槍賽場再一次回到雙槍競爭的局面，在今天的青年盃中，鄭兆村首擲就有75公尺20一度領先，不過黃士峰在第三、四擲分別擲出76公尺70、78公尺26超車，儘管鄭兆村最後一擲也有77公尺59，但最終仍是由黃士峰摘下金牌。

鄭兆村以77公尺59拿下銀牌。記者劉肇育／攝影

對於睽違一年多後總算又回到雙槍同場競爭的局面，黃士峰坦言能夠與鄭兆村一起出賽感覺確實很不錯，「能有一個成績在自己前面的人，你就會更想要去追他，這樣真的不錯。」

不過黃士峰也透露，在港都盃落幕後一度染上重感冒，吃藥後又因為強烈副作用讓身體變得軟趴趴的，「物理治療師那時候看到我還很驚訝，說這6、7年來從來沒有看過我身體軟成這樣。不過我現在身體也還沒有完全進入狀況，因為過去就是太早拉高狀態，最後到重要比賽時反而掉下來，現在希望能在4、5月的國際賽時慢慢再把強度拉高。」

至於鄭兆村今天雖然摘銀，不過他也透露在港都盃後因為身體狀態不如預期並未再進行任何投擲，他也認為傷癒復出後自己變得更沉得住氣，希望能先把自己「機體」打造更好一點再拚成績，「其實今天還有75公尺以上，讓我覺得身體狀態似乎比較好掌握一點。」

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