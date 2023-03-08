羽球／德國賽王齊麟李洋暫拆夥 男雙分頭出擊

德國羽球公開賽今天展開第2天賽程，東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋將暫時拆夥，在男雙首輪賽事分頭出擊，爭取晉級門票。

德國公開賽在穆罕舉行，屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，也是下週登場的超級1000系列全英公開賽的前哨戰。

儘管台灣一姐戴資穎、一哥周天成並未參加德國公開賽，但還有不少台灣好手參賽，楊博軒與胡綾芳混雙首輪以22比20、16比21、21比10擊退地主德國組合揚森（Jones Ralfy Jansen）與埃弗勒（Linda Efler），率先挺進16強。

東京奧運羽球男雙金牌組合「麟洋配」王齊麟與李洋今天將分頭出擊，預計全英公開賽再合體，王齊麟這次男雙改搭張課琦，而李洋則與李芳至合作，李洋日前曾表示，期待透過不同的搭配組合磨練中，能產生不同的火花，吸取更多的經驗。

單打部分，今年2月剛拿下泰國大師賽男單冠軍的「左手重砲」林俊易今天也將出賽，首輪將出戰荷蘭球員卡爾尤（Mark Caljouw），而李佳豪、宋碩芸與許玟琪也將在單打賽事輪番上陣。

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