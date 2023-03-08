網球／吳東霖晉級印地安泉網賽男單會內賽 台將第3人

台灣網球選手吳東霖今天在印地安泉網賽男單會外賽最終輪出戰義大利選手帕薩羅，因對手中途傷退，最後以6比2、3比0勝出，首度躋身會內賽舞台，也是台將第3人。

印地安泉網賽在美國加州舉行，為世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）千分等級賽事，吳東霖從男單會外賽出發，也是個人在這場賽事的首秀，而詹家姊妹詹詠然與詹皓晴則從女雙會內賽出擊。

吳東霖會外賽首輪與俄羅斯選手謝夫成柯（Alexander Shevchenko）鏖戰3盤，以2比1勝出，前進最終輪，與排名116的義大利選手帕薩羅（Francesco Passaro），爭奪會內賽門票。

吳東霖今天開賽自盤中起連續攻破對手發球局，以6比2搶下首盤，次盤則連拿3局，隨後對手傷退，由吳東霖晉級會內賽。

吳東霖成為繼台灣網球名將盧彥勳、王宇佐後，再有台將通過男單會外賽考驗，前進這項千分等級的賽事。

udn討論區