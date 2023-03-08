橄欖球／不論晴雨泥濘奔跑、打滾拚戰 八斗高中全國橄欖球奪銀

成軍26年的基隆市立八斗高中橄欖球隊員，不論颳風、下雨都照樣在泥濘地上奔跑、打滾，練習全力拚戰的衝徑，曾培育多位優秀的國手，日前在全國橄欖球錦標賽勇奪國中組全國亞軍，表現相當亮眼。

八斗高中是完全中學，有不少來自原住民家庭，橄欖球隊有的檢自弱勢家庭，學校、教練用耐心和關懷，養成很好的拚戰衝勁與優良傳統，曾多次在全國賽與全中運創造佳續。

此次全國橄欖球錦標賽，八斗高中國中部學生面對一日三戰的狀況，教練吳志清教練說，選手的身心調整是一大考驗，都靠紮實的基本功及努力不懈的精神，以全勝之姿先收下決賽門票，決賽遇苦戰，拿下亞軍。

校長許文璋表示，八斗高中的學生奮力練習展現韌性，不論颳風、下雨，也照樣在泥濘地上奔跑打滾練習，為的是有一天能站上舞台，發光發熱。

隊上有一對兄弟檔，因家庭環境較為辛苦，從小自信心不足，還好有橄欖球。國三的哥哥陳文定說，他在場上把經驗傳承給弟弟。國一的弟弟陳文華則表示，從小看見哥哥因為橄欖球而得到改變，不僅奮力地練習，也開始要求自己的課業表現，希望可以跟哥哥一樣，讓自己越來越好。

曾拿下全國7人制錦標賽冠軍的教練沈明廣說，感謝一路走來支持球隊的學校老師、家長，才能有現在的成績。

教育處長劉美蘭表示，基隆重視體育運動發展，為鼓勵學校能多去外縣市爭取榮耀，依據基隆市補助所屬學校及民間團體參加國內體育競賽經費原則，補助學校參賽，並擬定獎勵金核發辦法獎勵在地選手，期盼留下更多在地優秀選手，不僅為國際爭光，亦延續地方優良體育文化。