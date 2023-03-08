快訊

馬祖國軍沒肉吃事件 背後是軍方危機處理與訓練問題

遺產不給配偶子女給朋友行嗎？一表看懂「特留分占比」 弄清楚繼承順序

Spotify「只剩免費仔在用？」 網友列5優勢贏過YT、KKBOX

帶小比旅跑台灣／小比的初鐵完成

運動筆記／ 陳嘉齡

是的，沒錯，我是那個人見人愛的小比麻麻。（最好是

上星期六我和我的兒子小比，終於完成了初鐵。雖然，騎車途中還爆胎了二次。很多人跟我說三鐵騎完車，跑步腳很容易抽筋，但是說真的我完全沒有感覺，而且我完賽後還去朋友家吃東西。

謝謝南王牛肉麵店柯加祿 ，王淑萍 大哥大嫂他們賽後為我準備那麼豐盛的食物，讓我可以飽餐一頓。只不過說真的，回到住宿的地方，覺得好累，怎麼睡都睡不好……

隔天，一大早起來，還要趕回高雄還車，到高雄後把腳踏車和行李全部放好，再把比比抱到樓上，然後再開車去還，全部一個人獨自完成。這幾天彷彿像一場夢一樣，我究竟是怎麼辦到的呀😅

#謝謝幫助過我們的人#用雙腳帶小比跑旅台灣再一次謝謝大家的加油打氣。

鐵人三項

相關新聞

帶小比旅跑台灣／小比的初鐵完成

是的，沒錯，我是那個人見人愛的小比麻麻。（最好是 上星期六我和我的兒子小比，終於完成了初鐵。雖然，騎車途中還爆胎了二次。很多人跟我說三鐵騎完車，跑步腳很容易抽筋，但是說真的我完全沒有感覺，而且我

橄欖球／不論晴雨泥濘奔跑、打滾拚戰 八斗高中全國橄欖球奪銀

成軍26年的基隆市立八斗高中橄欖球隊員，不論颳風、下雨都照樣在泥濘地上奔跑、打滾，練習全力拚戰的衝徑，曾培育多位優秀的國...

橄欖球／基隆八斗高中1日3戰 全國橄欖球賽奪銀

成軍26年的基隆市立八斗高中橄欖球隊員，不論颳風、下雨都照樣在泥濘地上奔跑、打滾練習，曾培育出多位優秀的國手，日前在全國...

全國曲棍球賽 3千好手聚屏東

第20屆總統盃全國溜冰曲棍球錦標賽昨在屏東國際滑輪溜冰場登場，地點在縣府斥資數億打造的國際標準場地，賽事為期7天，有18...

全中運／網球場選手受傷 楊文科：檢視賽事工程

新竹縣主辦今年度全中運，網球資格賽日前於竹東鎮中正網球場舉行，卻爆出場地不平整，害得選手受傷退賽。新竹縣長楊文科昨早在縣...

手球／台中龍井國中勇奪手球男子組全國冠軍

台中市龍井國中上個月參加全國中小學師生手球錦標賽，從24個隊伍中脫穎而出，勇奪國中男子組冠軍，並取得代表國家出國比賽資格...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦