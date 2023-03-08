帶小比旅跑台灣／小比的初鐵完成
是的，沒錯，我是那個人見人愛的小比麻麻。（最好是
上星期六我和我的兒子小比，終於完成了初鐵。雖然，騎車途中還爆胎了二次。很多人跟我說三鐵騎完車，跑步腳很容易抽筋，但是說真的我完全沒有感覺，而且我完賽後還去朋友家吃東西。
謝謝南王牛肉麵店柯加祿 ，王淑萍 大哥大嫂他們賽後為我準備那麼豐盛的食物，讓我可以飽餐一頓。只不過說真的，回到住宿的地方，覺得好累，怎麼睡都睡不好……
隔天，一大早起來，還要趕回高雄還車，到高雄後把腳踏車和行李全部放好，再把比比抱到樓上，然後再開車去還，全部一個人獨自完成。這幾天彷彿像一場夢一樣，我究竟是怎麼辦到的呀😅
#謝謝幫助過我們的人#用雙腳帶小比跑旅台灣再一次謝謝大家的加油打氣。
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