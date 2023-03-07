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全中運／網球場惹議 體育署設審查機制保選手安全

中央社／ 台北7日電
全中運資格賽第一天就傳出網球選手受傷，疑因場地不平整遭絆倒。聯合報系資料照片／記者巫鴻瑋翻攝
全中運資格賽第一天就傳出網球選手受傷，疑因場地不平整遭絆倒。聯合報系資料照片／記者巫鴻瑋翻攝

新竹縣全中運因國中組網球場人工草地不合格，導致選手受傷意外頻傳。體育署學校體育組長蔡忠益說：「未來會成立固定的工程審核機制，針對每年全中運、全大運的場地做最嚴格的檢查。」

蔡忠益今天接受中央社記者訪問時說：「由於每年都會固定舉辦全中運、全大運，因此會由署裡具有場地設施、工程背景的相關人員，成立一個工程審查機制，未來會定期和籌備會競賽組的主委召開會議，尤其是場地的部分。」

依照全中運的籌備委員會臨時會議決議，網球國中組的資格賽，預計延後到4月舉行，場地將改到苗栗縣竹南運動公園的網球場舉辦，這個場地屬於一般的硬地場地，選手應該較能適應。

除了每年舉辦的全中運、全大運外，每2年舉辦一次的全國運動會，將來也會列入場地工程審查機制。

蔡忠益說：「這個部分，將來就是會固定下來，未來只要是台灣舉辦的全國性運動賽會，就會透過這個平台，和各籌備會進行場地交流，務必會給選手一個最完善的比賽環境。」

全中運 全大運 體育署

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