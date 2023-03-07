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田徑／每次登場就是挑戰紀錄 余雅倩因一句話改變人生

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
余雅倩在青年盃擲出僅次於自己全國紀錄的64公尺71佳績。記者劉肇育／攝影
余雅倩在青年盃擲出僅次於自己全國紀錄的64公尺71佳績。記者劉肇育／攝影

上月剛在港都盃打破自己所保持的女子鏈球全國紀錄的余雅倩，今天在青年盃登場第一次試擲就擲出62公尺78再度打破大會紀錄，最終也以生涯次佳的64公尺71成績輕鬆摘金，儘管未能再次刷新全國紀錄，但余雅倩坦言在港都盃後感覺到自己狀態明顯下滑，不過成績卻沒有差太多，讓她感到有點意外。

過去兩年已經兩度打破全國紀錄的余雅倩，上月港都盃僅花2擲就以65公尺21再次刷新自己所保持的原全國紀錄64公尺34，開季就處在絕佳狀態，而今天登場的青年盃，她同樣是在第二擲就擲出生涯次佳的64公尺71，最終也以此成績拿下金牌，也延續了自己連續打破大會紀錄的好表現。

儘管未能改寫全國紀錄，但余雅倩坦言現階段自己尋求的是成績上的穩定，是否能夠突破反倒是其次，尤其在港都盃破全國紀錄後，感覺到狀態明顯下滑，今天比賽掌握度也沒有很好，但最終仍擲出生涯次佳的成績，讓她有點意外，「在前兩場高峰後，就覺得自己狀態該下來了，所以有這個成績還蠻驚訝的。」

對於過去兩年只要出賽就是破紀錄的保證，甚至已經拿下國內9大全國性賽事的大會紀錄，余雅倩也透露能有這樣的改變全因朋友的一句話，她指出在大四那年因為成績不如預期，最佳成績也僅維持在57公尺上下，讓她一度對於田徑沒有那麼積極，不過當時一起訓練的朋友告訴她不要忘記自己的天賦，讓她決定把打工辭掉放手一搏。

回憶起這段過往時，余雅倩說：「那時候朋友覺得，我成績其實比別人好，希望我能夠專注在訓練上，於是我把打工辭掉，並決定只要在那一年全大運上擲出超過60公尺就繼續練下去，真的很感謝她那一番話，改變了我的人生。」

在青年盃結束後，月底余雅倩也將在同場地繼續參加大專田徑錦標賽，並希望在4月出國以賽代訓，她說：「今年疫情比較淡一點了，希望可以出國，看看自己在國際賽場上的抗壓力如何。」

余雅倩 田徑 全大運

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