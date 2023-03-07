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全中運／網球場害選手受傷 楊文科：重新檢視其他賽事工程
新竹縣主辦今年度全中運，網球資格賽日前於竹東鎮中正網球場舉行，卻爆出場地不平整，害得選手受傷退賽。新竹縣長楊文科今天一早在縣務會報強調決不卸責，並指示教育局重新檢視類似的鄉鎮市公所整建工程的狀況，務必讓全中運順利進行，做到盡善盡美。
針對中正網球場資格賽發生選手受傷意外，楊文科與縣府團隊上週末緊急宣布，未來部分賽事將移師至竹南運動公園球場。
楊文科今天早上說明，選手比賽的安全是至高無上的原則，新竹縣府將檢討發生的原因，並要求教育局加強，未來不再發生類似狀況。此外，要求縣府教育局重新檢視類似的鄉鎮市公所整建工程的狀況，強調新竹縣府決不卸責，會全面的檢討，痛定思痛做好此事。
縣府表示，全中運賽事場地只有網球比賽2個場地整備，由竹東鎮公所辦理，其餘賽事場地由縣政府體育場、轄內大學、國中及國小整備比賽場地。
對此，新竹縣府教育局副局長蔡淑貞表示，國中組團體賽已經結束，高中場次將於3月8日結束，未來部分賽事將移師至竹南運動公園球場，該球場為10面硬地球場，而接下來個人與混雙的賽程，將改為4月12日報到、4月13到20日比賽，並銜接4月22日的比賽，避免選手舟車勞頓。因為時程延後、換場地而產生的交通接駁等費用，相關經費由執委會補償提供。
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