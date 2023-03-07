自行車／櫻花勇士「騎聚」拉拉山

拉拉山之前聽說開車都覺得遠，所以還未曾去過，這次知道有「櫻花勇士」單車活動，可以免報名、含保險、還有獎牌，CP值這麼高，當然立馬報名。

3/5星期天的一早我們先把車停在「橋頭停車場」(一天50元)，準備好出發去會場集合，想說不用繞遠路，從神牛坡上，這短短的670公尺爬升70真的硬，騎完身體都熱起來了，陡呀…

因為是自我認證活動，所以報到好就可以go，大夥拍完照就各自努力💪從慈湖出發

活動路線總共41公里左右-爬升1000上下，路線算丘陵地形居多，偶爾也有陡坡，最後巴陵大橋到遊客中心這段則是連續上坡。途中也有2個隧道，要注意。首先要爬到角板山，會經過「枕頭山形象商圈」。

再來到「角板山萊爾富」

接下來是一段下滑⚠️⋯⋯再到「羅浮橋」

之後到「聖興宮」中繼點蓋章，再往前到達「羅馬公路」路口

接下來爬5公里左右，到達北橫之星

👇回程餓了補一下

接下來北橫的路上上下下，旁邊的景真的美

還有一個「雪霧隧道」再來經過「蘇樂大橋」

旁邊車子也越來越多，不時要停下車來🥺….終於來到「巴陵大橋」

剩下最後1.8公里，聽到後段都是坡，快笑不出來了⋯⋯就上吧go…..看到眼前的交管人員，終於騎完了🥳

腦波弱的我們，聽到再往上爬7公里，可以到達「巴陵鐵塔」「加拉教堂」「北橫7-11」，我其實猶豫是演的，當然要去😂(才7公里可以撿到這麼多景點，划算)，但這7公里爬升500多，也是不簡單，但沿路時不時有櫻花，還是挺不錯👍。

加碼第一站「上巴陵7-11門市」補給一下

接著挑戰「巴陵鐵塔」路陡又小

旁邊還有一個標高「1314」可以拍照📷

再去「加拉教堂」這個難度真的是今日「最硬陡」，先下滑心驚驚，一方面產業道路，最後都忍不住下車用牽的，可惜不對外開放

剛剛下滑可怕，表示回程爬有多硬(但我還是覺得下滑比較硬)，終於爬完回程。解鎖「櫻花勇士」路線外加超硬的加碼路線💪。

回程硬是去老街買了我們最愛的油飯(15份）

這次參加「櫻花勇士」覺得路線很適合練車，旁邊又有北橫的風景可以欣賞，天氣涼涼還有太陽🌞，真的是賺到了😂加碼的巴陵鐵塔&教堂，這個呢🤔️…..很硬！還好這次我有來，之後可以pass了😂