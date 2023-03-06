游泳／春季錦標賽落幕 王冠閎挑戰紀錄又差一點

全國春季游泳錦標賽最後一天賽程，東奧國手王冠閎臨去秋波在男子100蝶申請中途計時游出24秒43，距全國紀錄24秒42僅僅0.01秒之差；在前一天50蝶失金的9歲神童何康倪，今立刻在100蝶演出甜蜜復仇，單日摘下100仰、100蝶和50自3金，總計拿下本屆個人最多的9金1銀的傲人戰績。

為期五天的全國春季游泳錦標賽落幕，全國泳協祕書長曾正宗對選手的表現也相當認同，在新任泳協理事長陳任邦的支持下，今年泳協準備大刀闊斧，曾正宗說：「除了在賽事上推動E化競賽管理系統、無紙化推動並將廢除犯規罰款、賽事重新分級增加排名賽制之外，今年還爭取到兩場國際賽，讓世界都能看到台灣的游泳外，預計年底將舉辦一場有獎金和出場費的年度排名大獎邀請賽，預計將邀請各項前24名選手參賽，除了有出場費外還有獎金，讓台灣選手在年底都可以做一個共同的比較來確認自己在這個項目的排名。」

台灣「歐巴」王冠閎連續五天出賽，但今在18及以上歲級男子組100蝶還是有不錯的表現，上午預賽游出56秒45，輕鬆以預賽第一進入下午決賽，下午決賽再加足馬力，前50蝶表現讓人驚艷，申請中途計時竟到24秒43，最終以55秒02摘下個人的第5金，賽後全場泳池更是驚呼聲連連，因為王冠閎的前50蝶距林建良在2018年香港公開賽創下的全國紀錄24秒42竟然只差0.01秒。

雖然王冠閎沒能搶下50蝶全國紀錄，但已經再創下個人於50蝶的個人最佳成績，王冠閎賽後也露出滿意的笑容說：「已經很滿意了，這是我個人的50蝶最佳成績，距離我賽前預期希望的目標已經很接近了。」

王冠閎還沒空休息太久，9日就將再出發赴馬來西亞參加從11日開始的比賽，教練黃智勇很欣慰的說：「這是冠閎今年的第一場比賽，感覺結果很正面，跟他在聊天互動就有感覺，這次比賽有充份達到賽前預設的以賽代訓，前幾天是拚體力，後面節奏都慢慢也跟上來，到年底杭州亞運來看，這次是一個很好的出發。」