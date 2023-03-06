田徑／青年盃撐竿跳摘金 林志成目標破全國紀錄

台灣撐竿跳好手林志成今天在新北市全國青年盃田徑公開賽男子撐竿跳決賽，以5公尺10摘金，他表示，接下來將以挑戰全國紀錄5公尺35為目標，同時力拚亞運達標。

新北市全國青年盃田徑公開賽今天在板橋運動場揭開序幕，男子撐竿跳全國紀錄保持人黃正琦在男子撐竿跳決賽，以5公尺名列第4，林志成則以5公尺10帶走金牌。

林志成賽後接受媒體聯訪時表示，今天前幾跳都還算順利，但要挑戰5公尺25時，可能因為是個人生涯最佳成績，所以心情有點慌。

林志成2月參加港都盃全國田徑錦標賽時，因左腳起跳腳受傷，加上未完成起跳動作，以4公尺75作收，他透露，當時賽後生起悶氣、一聲不吭，後來經反省，也為自己不禮貌的態度向教練道歉。他表示，未來還需加強情緒管理。

值得一提的是，黃正琦、林志成都來自屏東縣，且教練還都是葉健銘，林志成正面看待彼此間的競爭，他認為：「差不多成績一起練，才會一起進步。」

談到今年目標，林志成表示，希望能打破黃正琦全國紀錄5公尺35，同時也要爭取亞運達標，「破全國就能達標亞運」。