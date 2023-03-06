跆拳道／羅嘉翎失格 美國公開賽對打項目中華獲1銀2銅

中華跆拳道代表隊今天在美國跆拳道公開賽傳出捷報，小將黃映瑄在女子46公斤級奪銀，而蘇柏亞、徐晧祐都以銅牌作收，代表隊接下來將轉戰荷蘭公開賽，繼續爭取佳績。

美國跆拳道公開賽在內華達州舉行，台灣跆拳道代表隊先是在品勢項目拿下1金、1銅，今天輪到對打項目登場，而東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎因過磅超過0.1公斤，未能參與這次賽事。

黃映瑄去年國際賽首秀，就在世界跆拳道錦標賽女子46公斤級奪得銅牌，這次在美國公開賽則一路過關斬將、闖進決賽，最終不敵日本選手岡本留佳（Okamoto Ruka），以銀牌作收。蘇柏亞（女子53公斤級）、徐晧祐（男子63公斤級）則雙雙摘銅。

教練張盛國接受中央社記者訪問時表示，黃映瑄這站比賽狀況不錯，比賽過程中有自己的想法，但決賽時遇到場地調動，原本已完成熱身、準備上場，「又停擺一下，有點冷掉了，最後一場打得有點亂，沒那麼沉穩 ，有點可惜」。

張盛國指出，儘管黃映瑄從青年組轉戰成年組賽事沒多久，但在國際賽表現越來越穩定，且抱持著正面心態，即使落敗也不會退縮 ，會想要在下次比賽討回來。

張盛國透露，黃映瑄今年將透過國際賽持續累積經驗、爭取積分，為接下來世大運、世錦賽做準備。