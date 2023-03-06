快訊

誠品信義熄燈後「24小時書店」無縫接軌 這2據點呼聲最高

遠雄健康生活園區20公頃預定地起火 燒24小時未滅...苗栗市瀰漫燃燒臭味

新冠肺炎三年 那些因疫情改變的日常生活

跆拳道／羅嘉翎失格 美國公開賽對打項目中華獲1銀2銅

中央社／ 台北6日電
黃映瑄在女子46公斤級奪銀。 中華跆拳道協會臉書
黃映瑄在女子46公斤級奪銀。 中華跆拳道協會臉書

中華跆拳道代表隊今天在美國跆拳道公開賽傳出捷報，小將黃映瑄在女子46公斤級奪銀，而蘇柏亞、徐晧祐都以銅牌作收，代表隊接下來將轉戰荷蘭公開賽，繼續爭取佳績。

美國跆拳道公開賽在內華達州舉行，台灣跆拳道代表隊先是在品勢項目拿下1金、1銅，今天輪到對打項目登場，而東京奧運跆拳道銅牌女將羅嘉翎因過磅超過0.1公斤，未能參與這次賽事。

黃映瑄去年國際賽首秀，就在世界跆拳道錦標賽女子46公斤級奪得銅牌，這次在美國公開賽則一路過關斬將、闖進決賽，最終不敵日本選手岡本留佳（Okamoto Ruka），以銀牌作收。蘇柏亞（女子53公斤級）、徐晧祐（男子63公斤級）則雙雙摘銅。

教練張盛國接受中央社記者訪問時表示，黃映瑄這站比賽狀況不錯，比賽過程中有自己的想法，但決賽時遇到場地調動，原本已完成熱身、準備上場，「又停擺一下，有點冷掉了，最後一場打得有點亂，沒那麼沉穩 ，有點可惜」。

張盛國指出，儘管黃映瑄從青年組轉戰成年組賽事沒多久，但在國際賽表現越來越穩定，且抱持著正面心態，即使落敗也不會退縮 ，會想要在下次比賽討回來。

張盛國透露，黃映瑄今年將透過國際賽持續累積經驗、爭取積分，為接下來世大運、世錦賽做準備。

跆拳道 蘇柏亞 世錦賽

延伸閱讀

跆拳道／教練劉聰達稱羅嘉翎心存僥倖！苗博雅反揭他10年前黑襪事件

台美互動大於兩岸 學者：總統大選美國角色將更吃重

網球／賽事主辦相挺無用 約克維奇退出印地安泉網賽

女主播憶選手為過磅「脫到只剩內褲」　害羞直呼：原來可以這樣

相關新聞

跆拳道／羅嘉翎失格 美國公開賽對打項目中華獲1銀2銅

台灣跆拳道代表隊今天在美國跆拳道公開賽傳出捷報，小將黃映瑄在女子46公斤級奪銀，而蘇柏亞、徐晧祐都以銅牌作收，代表隊接下...

田徑／青年盃前急性腸胃炎 陳奎儒懊惱

今年全國青年盃田徑公開賽難得好天氣，「台灣欄神」陳奎儒日前卻感染急性腸胃炎，讓他很懊惱，今天男子110公尺跨欄預賽跑出1...

F1／巴林開幕戰阿隆索驚奇搶下第3 紅牛車隊包辦前2名

2023年F1賽季正式展開，首場正賽巴林大獎賽於台灣時間昨日晚間登場，最終紅牛車隊包辦前2名，成為最大贏家。本場另一項焦點是奧斯頓馬丁車隊（Aston Martin）的崛起，41歲老將阿隆索（Fern

跆拳道／教練劉聰達稱羅嘉翎心存僥倖！苗博雅反揭他10年前黑襪事件

我國跆拳道好手羅嘉翎因差0.1公斤沒成功過磅，參加美國公開賽女子57公斤級賽事被判失格，還遭教練劉聰達罵「心存僥倖」。對此台北市議員苗博雅也看不下去，發文接露揭露劉聰達的黑歷史，並怒嗆「10年前不看競

NFL／球員防護墊底 削弱酋長士氣

NFL球員工會為了讓自由球員在選擇球隊上擁有更多參考指標，首次由1300名球員針對訓練設施、教練團成員等八個重點項目進行...

奪生涯WTA首冠 烏克蘭女將：獻給家鄉奮戰同胞

烏克蘭網球女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）今天擊敗俄羅斯對手，拿下生涯第1座世界女子職業網球協會（WTA）賽事冠軍。她賽後表示要將冠軍獻給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦