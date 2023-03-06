F1／巴林開幕戰阿隆索驚奇搶下第3 紅牛車隊包辦前2名

2023年F1賽季正式展開，首場正賽巴林大獎賽於台灣時間昨日晚間登場，最終紅牛車隊包辦前2名，成為最大贏家。本場另一項焦點是奧斯頓馬丁車隊（Aston Martin）的崛起，41歲老將阿隆索（Fernando Alonso）強勢回歸，拿下第三名站上頒獎台。

連兩年奪下車手冠軍的紅牛車隊維斯塔潘（Max Verstappen）剛開賽就領先群雄，毫無懸念拿下生涯第36座分站冠軍，隊友培瑞茲（Sergio Perez）雖然起跑不順，但也很快超越法拉利車手勒克萊爾（Charles Leclerc），搶下第二名。

法拉利去年壞事接二連三，今年由瓦索（Frederic Vasseur）擔任車隊新領導人。不過勒克萊爾首戰仍出狀況，在第42圈時失去動力退賽，而身後的隊友賽恩斯（Carlos Sainz）也未能守住第三名，最終以第4坐收。

勒克萊爾再度退賽。 法新社

阿隆索為本場比賽最大亮點，在賽車手逐漸年輕化的現況，他以41歲的年紀持續駕駛F1賽車。他在排位站表現出色，正賽從第5位起跑。正賽開始他受隊友斯托爾（Lance Stroll）擦撞跌至第6名，但他靠著優異的車子性能及駕駛技術，在第38圈超越賓士車隊漢密爾頓（Lewis Hamilton），第46圈又超越賽恩斯。終場阿隆索拿下第三名，也獲得了單站最佳車手的殊榮。

阿隆索賽後也感激他的團隊，「我為你們感到驕傲，這太神奇了。順帶一提，蘭斯（斯托爾）是我的英雄，他的表現很出色。」