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田徑／青年盃前急性腸胃炎 陳奎儒懊惱

中央社／ 新北6日電
全國青年盃田徑公開賽6日在新北市板橋運動場登場，「台灣欄神」陳奎儒（前中）在男子110公尺跨欄預賽跑出13秒85，以預賽第1晉級決賽。 中央社
全國青年盃田徑公開賽6日在新北市板橋運動場登場，「台灣欄神」陳奎儒（前中）在男子110公尺跨欄預賽跑出13秒85，以預賽第1晉級決賽。 中央社

今年全國青年盃田徑公開賽難得好天氣，「台灣欄神」陳奎儒日前卻感染急性腸胃炎，讓他很懊惱，今天男子110公尺跨欄預賽跑出13秒85晉級決賽，他說，若沒有生病，成績會更好。

東京奧運國手陳奎儒為台灣男子110公尺跨欄紀錄保持人，今年開季首站從亞洲室內田徑錦標賽出發，在男子60公尺跨欄拿下銀牌。

全國青年盃田徑公開賽今天在新北市板橋運動場登場，陳奎儒在男子110公尺跨欄預賽跑出13秒85，以預賽第1晉級決賽。

陳奎儒賽後接受媒體聯訪時表示，3月2日感染諾羅病毒，全家人無一倖免，他有2天只吃粥，瘦了近2公斤，目前還無法大量進食，「有時候還會有點胃痛，體力上有落差」。

陳奎儒直到昨天才恢復訓練，稍微熟悉欄架的感覺，但今天實際上場後，他認為前段狀況還OK，跑到第6、7個欄架後，身體無力感越來越明顯，因此後段速度有點下滑。

過去幾年青年盃賽事常在雨中進行，今年難得艷陽高照。陳奎儒說：「原本賽前想說這場可以好好跑一下，卻遇到腸胃炎。整體來說，流暢性還可以，如果沒有急性腸胃炎，成績會更好，預計可以跑出13秒6或13秒7。」

談到後續賽程規劃，陳奎儒透露，3月底可能會赴澳洲參賽，4、5月則轉戰日本，接下來返台參加台灣田徑公開賽。

陳奎儒 田徑

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