跆拳道／教練劉聰達稱羅嘉翎心存僥倖！苗博雅反揭他10年前黑襪事件

我國跆拳道好手羅嘉翎因差0.1公斤沒成功過磅，參加美國公開賽女子57公斤級賽事被判失格，還遭教練劉聰達罵「心存僥倖」。對此台北市議員苗博雅也看不下去，發文接露揭露劉聰達的黑歷史，並怒嗆「10年前不看競賽規章，10年後還是不看。到底是誰心存僥倖。」

本起事件曝光後，教練劉聰達對外表示，「嘉翎的心存僥倖，沒有在多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅，而我沒有盡到監督好選手的責任，不管怎麼樣教練一定有責任的，選手有問題，教練就要負責，回去後也將會檢討報告。」

不過苗博雅在臉書上發文力挺羅嘉翎，「羅選手身高183公分，若想長期維持57公斤以下的體重，還要有運動員該有的肌肉量、體力，光是用想的就相當困難，選手絕對是花了許多心力、付出，才能在維持運動員體格的同時，往183公分、57公斤的要求邁進。』

苗博雅更把砲火指向劉聰達，「2010年，同樣是由這位劉教練帶隊比賽，台灣跆拳道好手楊淑君(楊宜蓁)在廣州亞運女子49公斤級比賽，因電子襪不合規定被判失格。劉教練表示『不知道電子襪有這麼多型號』。」

苗博雅批評：「10年前不看競賽規章，10年後還是不看。到底是誰心存僥倖呢？一位帶隊的教練在選手被判失格後，急忙公開指責選手心存僥倖，再帶一句『身為教練沒有盡到監督選手的責任』，難道10年前的教訓，只讓人學到該怎麼把責任推給選手嗎？」

楊淑君在廣州亞運因黑襪事件被判失格。 （本報資料照片）

貼文一出也引起網友熱烈討論：「劉教練聰達至今還躲在協會的保護網中，絲毫不見他的反省，難保不會再有下一位受害者」、「看到教練這樣評論選手真的滿心寒的」、「劉教練把責任推掉也不是第一次了」。網球好手謝淑薇也現身留言：「在網球圈，這個教練很快就會被選手炒魷魚。」