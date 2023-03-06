快訊

7都房價全站上千萬 這縣市最苦「晚4年買多400萬」

跆拳道／教練劉聰達稱羅嘉翎心存僥倖！苗博雅反揭他10年前黑襪事件

聯合新聞網／ 綜合報導
羅嘉翎。 （本報資料照片）
羅嘉翎。 （本報資料照片）

我國跆拳道好手羅嘉翎因差0.1公斤沒成功過磅，參加美國公開賽女子57公斤級賽事被判失格，還遭教練劉聰達罵「心存僥倖」。對此台北市議員苗博雅也看不下去，發文接露揭露劉聰達的黑歷史，並怒嗆「10年前不看競賽規章，10年後還是不看。到底是誰心存僥倖。」

本起事件曝光後，教練劉聰達對外表示，「嘉翎的心存僥倖，沒有在多降一點，想說可以跟國內一樣可以裸磅，而我沒有盡到監督好選手的責任，不管怎麼樣教練一定有責任的，選手有問題，教練就要負責，回去後也將會檢討報告。」

不過苗博雅在臉書上發文力挺羅嘉翎，「羅選手身高183公分，若想長期維持57公斤以下的體重，還要有運動員該有的肌肉量、體力，光是用想的就相當困難，選手絕對是花了許多心力、付出，才能在維持運動員體格的同時，往183公分、57公斤的要求邁進。』

苗博雅更把砲火指向劉聰達，「2010年，同樣是由這位劉教練帶隊比賽，台灣跆拳道好手楊淑君(楊宜蓁)在廣州亞運女子49公斤級比賽，因電子襪不合規定被判失格。劉教練表示『不知道電子襪有這麼多型號』。」

苗博雅批評：「10年前不看競賽規章，10年後還是不看。到底是誰心存僥倖呢？一位帶隊的教練在選手被判失格後，急忙公開指責選手心存僥倖，再帶一句『身為教練沒有盡到監督選手的責任』，難道10年前的教訓，只讓人學到該怎麼把責任推給選手嗎？」

楊淑君在廣州亞運因黑襪事件被判失格。 （本報資料照片）
楊淑君在廣州亞運因黑襪事件被判失格。 （本報資料照片）

貼文一出也引起網友熱烈討論：「劉教練聰達至今還躲在協會的保護網中，絲毫不見他的反省，難保不會再有下一位受害者」、「看到教練這樣評論選手真的滿心寒的」、「劉教練把責任推掉也不是第一次了」。網球好手謝淑薇也現身留言：「在網球圈，這個教練很快就會被選手炒魷魚。」

羅嘉翎

相關新聞

跆拳道／教練劉聰達稱羅嘉翎心存僥倖！苗博雅反揭他10年前黑襪事件

我國跆拳道好手羅嘉翎因差0.1公斤沒成功過磅，參加美國公開賽女子57公斤級賽事被判失格，還遭教練劉聰達罵「心存僥倖」。對此台北市議員苗博雅也看不下去，發文接露揭露劉聰達的黑歷史，並怒嗆「10年前不看競

NFL／球員防護墊底 削弱酋長士氣

NFL球員工會為了讓自由球員在選擇球隊上擁有更多參考指標，首次由1300名球員針對訓練設施、教練團成員等八個重點項目進行...

奪生涯WTA首冠 烏克蘭女將：獻給家鄉奮戰同胞

烏克蘭網球女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）今天擊敗俄羅斯對手，拿下生涯第1座世界女子職業網球協會（WTA）賽事冠軍。她賽後表示要將冠軍獻給...

網球／賽事主辦相挺無用 約克維奇退出印地安泉網賽

印地安泉網賽主辦單位今天證實塞爾維亞名將約克維奇正式退出比賽，暗示世界排名第1的他並未取得COVID-19疫苗接種豁免權

女足／新理事長王麟祥送機勉勵 U20出征亞洲盃資格賽

中華U20女足代表隊今早搭機前往泰國，參加女足亞洲盃U20資格賽，上周新上任的中華足協理事長王麟祥親自到桃園國際機場送機...

跆拳道／羅嘉翎多0.1公斤 美公開賽失格

2年前奪下東京奧運跆拳道銅牌的我國女將羅嘉翎，上月底和團隊啟程到美國參加比賽，但昨天卻因體重差0.1公斤直接被判定美國公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦