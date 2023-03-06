奪生涯WTA首冠 烏克蘭女將：獻給家鄉奮戰同胞

中央社／ 奧斯汀5日綜合外電報導
烏克蘭網球女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）今天擊敗俄羅斯對手，拿下生涯第1座世界女子職業網球協會（WTA）賽事冠軍。 歐新社
烏克蘭網球女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）今天擊敗俄羅斯對手，拿下生涯第1座世界女子職業網球協會（WTA）賽事冠軍。 歐新社

烏克蘭網球女將柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）今天擊敗俄羅斯對手，拿下生涯第1座世界女子職業網球協會（WTA）賽事冠軍。她賽後表示要將冠軍獻給國家以及「所有正在奮戰和垂死的人」。

法新社報導，20歲的柯絲堤雅克在美國德州奧斯汀（Austin）進行的奧斯汀公開賽（ATX Open）女單決賽中，以6比3、7比5擊敗俄羅斯選手葛拉切娃（Varvara Gracheva）後，倒在場上啜泣。

世界排名52的柯絲堤雅克在頒獎儀式中說：「以我目前處境來說，贏得這座冠軍意義非凡。」

「我想把冠軍獻給烏克蘭，獻給所有目前正在奮戰及垂死的人。」

在掌聲和歡呼聲後，柯絲堤雅克補充道：「當然，無論什麼時候，這都是非凡的一刻。」

柯絲堤雅克過去即坦率批評網壇在俄羅斯全面入侵烏克蘭上的因應，說光是反戰的陳腔濫調是不夠的。

1月打澳網時，柯絲堤雅克點名塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）的父親，說看到對方與一名拿著一面印有俄國總統普亭（Vladimir Putin）頭像旗幟的球迷合影，讓她「非常難過」。

柯絲堤雅克在打美網時，也曾拒絕和白俄羅斯的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）握手。

去年2月，白俄羅斯允許俄軍取道白俄全面入侵烏克蘭後，引發全球體壇抵制，不准兩國選手代表國家參賽。

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