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網球／賽事主辦相挺無用 約克維奇退出印地安泉網賽

中央社／ 洛杉磯5日綜合外電報導
世界球王約克維奇（Novak Djokovic）疑似因聲請美國疫苗豁免失敗，退出印地安泉名人賽。 法新社
世界球王約克維奇（Novak Djokovic）疑似因聲請美國疫苗豁免失敗，退出印地安泉名人賽。 法新社

印地安泉網賽主辦單位今天證實塞爾維亞名將約克維奇Novak Djokovic）正式退出比賽，暗示世界排名第1的他並未取得COVID-19疫苗接種豁免權。

約克維奇是拒打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗知名度最高的運動員之一。他上個月向美國政府申請特別許可，以便入境美國參加兩場先後在印地安泉（Indian Wells）和邁阿密（Miami）舉行的網賽。

印地安泉網賽主辦單位今天晚間發布聲明說：「世界排名第1的約克維奇已經退出2023年法國巴黎銀行網球公開賽（BNP Paribas Open，印地安泉大師賽正式名稱）。」聲明同時表示在此情況下，喬治亞籍選手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）遞補獲得參賽機會。

美國目前禁止未接種疫苗的民眾入境，這項政策可望在美國政府5月11日解除因應COVID-19疫情的國家緊急狀態後取消。

約克維奇因拒打疫苗，自2019年以來就沒有打過印地安泉與邁阿密這兩場一前一後登場的比賽。約克維奇團隊尚未出面對退出比賽一事置評。

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）和盧比歐（Marco Rubio）3日曾致函美國總統拜登，敦促拜登批准豁免申請。

印地安泉網賽的賽事總監哈斯（Tommy Haas）、美國網球協會、美國網球公開賽也都希望這位拿過22次大滿貫冠軍的好手能獲准入境美國參賽。

印地安泉網賽下週在加州登場，外界原本看好約克維奇拿下這場比賽的第6冠。

約克維奇因為不願接種疫苗，去年既錯過了澳洲公開賽也無緣參加美網。

他今年1月重返澳網，並拿下平紀錄的第22座大滿貫冠軍。

他曾表示寧願錯失參加大滿貫賽事的機會，也不想打疫苗。

Novak Djokovic 約克維奇 疫苗

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