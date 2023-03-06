女足／新理事長王麟祥送機勉勵 U20出征亞洲盃資格賽

中華U20女足代表隊今早搭機前往泰國，參加女足亞洲盃U20資格賽，上周新上任的中華足協理事長王麟祥親自到桃園國際機場送機，並向全隊教練球員們加油勉勵。

王麟祥2月底上任，除接機迎接中華女足隊歸國，今天再度到機場，並為他上任後首支出國參加國際賽的國家隊送機，親自表達對各級代表隊關心。

中華U20女足隊這次和泰國、塔吉克同組，爭取分組第一的第二輪資格；會內賽主辦國烏茲別克也加入分組比賽，但戰果不列入計算。

中華隊首戰將在8日對上塔吉克，10日對烏茲別克，12日壓軸戰碰地主泰國。

中華隊由資深的醒吾中學女足隊教練謝志君擔任總教練，全隊26名球員分別是

門將：王若萍（中山工商）、劉穎嘉（花蓮體中）、邱依秀（醒吾中學）

後衛：張天凌（輔仁大學）、張恩典（醒吾中學）、普馨慧（醒吾中學）、蕭雅瑄（醒吾中學）、劉嘉韻（花蓮體中）、蔣羽瑄（醒吾中學）、李君梅（花蓮體中）、張芸瑄（醒吾中學）

中場：李翊瑄（惠文高中）、林靜萱（花蓮體中）、施怡靜（醒吾中學）、廖旭禎（醒吾中學）、陳靖文（國立體大）、周緁霓（台灣師大）