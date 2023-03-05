游泳／王冠閎與50蝶紀錄擦身 博士班新生黃渼茜好忙

全國春季游泳錦標賽今於台中市北區運動中心泳池展開第倒數第二天賽程，今在50蝶賽程成全場注目焦點，人氣王東奧國手王冠閎雖然放掉200自力拚50蝶全國紀錄，但可惜距全國紀錄仍有0.22秒差距。

王冠閎這次春季賽當做「以賽代訓」，今天試圖把50蝶全國紀錄給搶回來，但因為前一項還有男子200自，王冠閎上午預賽先戰術性慢遊，接著在50蝶上午預賽游出24秒69，距離林建良在2018年所創的全國紀錄24秒42僅0.27秒差距。

下午決賽，王冠閎專注於50蝶決賽，但可惜受制於大腿連日以來的比賽有些疼痛下，最終只游出24秒64，也是王冠閎自己繼110年全運游出的24秒53後的個人次佳成績，但距全國紀錄還是有0.22秒的些微差距。

再度試圖挑戰全國紀錄未成，讓王冠閎自己都覺得有點懊惱，他說：「對成績並沒有滿意，因為50公尺的比賽平常也不是我練習的距離，雖然賽前教練有跟我指導了一下，但臨場還是有很多不確定因素，成績應該可以更好一點。」

王冠閎也是目前台灣泳壇人氣最旺的游泳選手，每天一比完賽就有一大群小球迷或者家長跑來跟王冠閎要簽名或拍照，王冠閎都耐住性子滿足所有的人，他說：「很開心小朋友都認識我，這代表小朋友也都有在關注台灣的游泳，希望我的努力也可以激勵這些小朋友對未來人生有所幫助。」

而跟著王冠閎同去日本筑波移訓的台灣泳壇「學霸」黃渼茜，今也在50蝶亮相，但只游出27秒60，距自己保持的全國紀錄26秒68還有0.92秒差距，黃渼茜說：「這成績不太好，主要是跳水還沒準備好，沒抓好裁判的節奏就開始了。」

黃渼茜現在也變成不同的學生身份，目前已經是台灣師大體育博士班新生，已經剛開學兩周時間，每天訓練、課業兩頭忙，她說：「可能我太貪心了，一下子選太多課，就是要時間控制更加嚴謹，不能再花時間於滑手機或做娛樂消遣，現在忙到一天只能睡5小時。」