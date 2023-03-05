2023愛河國際鐵人三項競賽 張家豪稱王、張綺文封后

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」今天清晨6時半在愛河畔周邊舉行，500多名國內外選手參賽。地主高雄市選手張綺文、郭家齊、林怡君包辦女子總排名前三名；台北市「張家班鐵人隊」張家豪再度摘金，亞洲鐵人謝昇諺獲第二名。

維士比盃愛河國際鐵人三項去年受疫情影響，賽事被迫停辦，今年復辦，自由車集結地點在河濱國小操場，競賽路線與前年相同，此場比賽同時進行今年全運會高雄代表隊選拔。高雄市運發局長侯尊堯、立委趙天麟、許智傑與體育總會鐵人三項委員會主委姜寄生等，為比賽鳴笛起跑。

愛河鐵人三項總距離51.5公里，包括游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里；而鐵三角接力賽不分組別，男、女可混合組合競賽，以2或3人接力完成，賽程按照游泳、自由車、路跑的順序進行。

男子組張家豪與謝昇諺兩人實力相當，游泳、自由車和跑步在競爭過程中互有領先。張家豪最後一馬當先衝回終點，以2小時2分21秒（游泳20分44秒、自由車58分29秒、跑步39分54秒），繼前年再度拿下男子組總排名金牌，謝昇諺則以2小時2分28秒拿到第二名，李瑋得第三。

張家豪表示，謝昇諺實力頗佳且穩健，愛河鐵人三項自由車路線總計有50多個轉彎，是參賽者公認最不好騎的比賽，他賽前也擔心速度快不起來，還好有謝昇諺在前加速，沒想太多就一路跟，結果成績有被催出來。

選手張綺文在女子組率先以2小時13分20秒抵達終點封后，郭家齊2小時17分52秒拿第二名，林怡君第三名。空軍官校「意志力」隊則包辦分齡20至25歲組前六名成績。