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2023愛河國際鐵人三項競賽 張家豪稱王、張綺文封后

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」在愛河畔周邊舉行。圖／高雄市運發局提供
「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」在愛河畔周邊舉行。圖／高雄市運發局提供

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」今天清晨6時半在愛河畔周邊舉行，500多名國內外選手參賽。地主高雄市選手張綺文、郭家齊、林怡君包辦女子總排名前三名；台北市「張家班鐵人隊」張家豪再度摘金，亞洲鐵人謝昇諺獲第二名。

維士比盃愛河國際鐵人三項去年受疫情影響，賽事被迫停辦，今年復辦，自由車集結地點在河濱國小操場，競賽路線與前年相同，此場比賽同時進行今年全運會高雄代表隊選拔。高雄市運發局長侯尊堯、立委趙天麟、許智傑與體育總會鐵人三項委員會主委姜寄生等，為比賽鳴笛起跑。

愛河鐵人三項總距離51.5公里，包括游泳1.5公里、自行車40公里、路跑10公里；而鐵三角接力賽不分組別，男、女可混合組合競賽，以2或3人接力完成，賽程按照游泳、自由車、路跑的順序進行。

男子組張家豪與謝昇諺兩人實力相當，游泳、自由車和跑步在競爭過程中互有領先。張家豪最後一馬當先衝回終點，以2小時2分21秒（游泳20分44秒、自由車58分29秒、跑步39分54秒），繼前年再度拿下男子組總排名金牌，謝昇諺則以2小時2分28秒拿到第二名，李瑋得第三。

張家豪表示，謝昇諺實力頗佳且穩健，愛河鐵人三項自由車路線總計有50多個轉彎，是參賽者公認最不好騎的比賽，他賽前也擔心速度快不起來，還好有謝昇諺在前加速，沒想太多就一路跟，結果成績有被催出來。

選手張綺文在女子組率先以2小時13分20秒抵達終點封后，郭家齊2小時17分52秒拿第二名，林怡君第三名。空軍官校「意志力」隊則包辦分齡20至25歲組前六名成績。

前澎湖縣長高植澎、高雄市政府秘書長郭添貴與吳福明，3人合組「澎湖好友隊」參賽。3人年齡加起來快200歲，但都按順序在比賽時間內，接續完成游泳44分34秒、自行車1小時26分26秒、跑步1小時17分17秒三個項目，第187位抵達終點，展現平日練習的體能和耐力。

「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」在愛河畔周邊舉行。圖／高雄市運發局提供
「2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽」在愛河畔周邊舉行。圖／高雄市運發局提供
張綺文在女子組率先以2小時13分20秒抵達終點封后。圖／高雄市運發局提供
張綺文在女子組率先以2小時13分20秒抵達終點封后。圖／高雄市運發局提供
2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽，由女壘新世紀黃蜂隊領隊施采萱、高雄市運發局長侯尊堯、立委趙天麟、許智傑、體育總會鐵人三項委員會主委姜寄生、新世紀環保公司董事長吳尚謙（右至左）鳴笛起跑。圖／高雄市運發局提供
2023維士比盃愛河國際鐵人三項競賽，由女壘新世紀黃蜂隊領隊施采萱、高雄市運發局長侯尊堯、立委趙天麟、許智傑、體育總會鐵人三項委員會主委姜寄生、新世紀環保公司董事長吳尚謙（右至左）鳴笛起跑。圖／高雄市運發局提供
體育總會鐵人三項委員會主委姜寄生（左二），頒贈男子前三名得主獎牌給張家豪（左一）、謝昇諺（右二）、李瑋（右一）。圖／高雄市運發局提供
體育總會鐵人三項委員會主委姜寄生（左二），頒贈男子前三名得主獎牌給張家豪（左一）、謝昇諺（右二）、李瑋（右一）。圖／高雄市運發局提供
前澎湖縣長高植澎（右）、高雄市政府秘書長郭添貴（中）與吳福明（左），合組「澎湖好友隊」參加愛河鐵人三項。圖／高雄市運發局提供
前澎湖縣長高植澎（右）、高雄市政府秘書長郭添貴（中）與吳福明（左），合組「澎湖好友隊」參加愛河鐵人三項。圖／高雄市運發局提供

自由車 鐵人三項 林怡君

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