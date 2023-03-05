桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜逆轉晉女單冠軍戰

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣好手鄭怡靜在女單4強，面對日本的平野美宇，雙方鏖戰70分鐘，鄭怡靜才以3比2的局數後來居上獲勝，也順利闖進最終冠軍戰。

世界排名第31名的鄭怡靜和世界排名第24名的平野美宇生涯共交手過3次，鄭怡靜雖以1勝2敗居下風，但自從2017年之後就沒有在單打交手過。

今天再戰，過程依舊激烈，首局鄭怡靜雖以12比10先拿下，但接著分別以9比11、9比11落敗，沒有退路的鄭怡靜，在第4局打出氣勢，4比3領先時連得4分擴大優勢，雖然被對手追到10比9，但鄭怡靜先喊暫停穩住情緒後順利以11比9拿下，將局數扳成2比2。

打出氣勢的鄭怡靜，在決勝第5局打來強勢，在4比2領先時連得3分奠定勝基，雙方互相在中、後台多拍來回，打出許多「神仙球」，但鄭怡靜靠著拿手的正手拍，還是搶下許多分數，並且在8比5領先時連拿3分，以11比5收下比賽勝利。

鄭怡靜賽後也握拳吶喊，慶祝這得來不易的逆轉勝。晉級決賽後，對手將是日本張本美和及中國王藝迪之間的勝方。

鄭怡靜在果阿球星挑戰賽單、雙打都晉級決賽，根據目前大會安排，明天將先進行女單決賽、男單決賽、女雙決賽、男雙決賽，等於鄭怡靜在2場冠軍戰之間，僅有不到1.5小時的休息時間。

闖進冠軍戰的鄭怡靜，至少可獲得420分的世界排名積分，加上陳思羽此站止步16強，鄭怡靜很有機會再度搶回「台灣一姐」的封號