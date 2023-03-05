桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜逆轉晉女單冠軍戰

中央社／ 台北4日電
鄭怡靜。 新華社
鄭怡靜。 新華社

在印度舉行的WTT果阿球星挑戰賽，台灣好手鄭怡靜在女單4強，面對日本的平野美宇，雙方鏖戰70分鐘，鄭怡靜才以3比2的局數後來居上獲勝，也順利闖進最終冠軍戰。

世界排名第31名的鄭怡靜和世界排名第24名的平野美宇生涯共交手過3次，鄭怡靜雖以1勝2敗居下風，但自從2017年之後就沒有在單打交手過。

今天再戰，過程依舊激烈，首局鄭怡靜雖以12比10先拿下，但接著分別以9比11、9比11落敗，沒有退路的鄭怡靜，在第4局打出氣勢，4比3領先時連得4分擴大優勢，雖然被對手追到10比9，但鄭怡靜先喊暫停穩住情緒後順利以11比9拿下，將局數扳成2比2。

打出氣勢的鄭怡靜，在決勝第5局打來強勢，在4比2領先時連得3分奠定勝基，雙方互相在中、後台多拍來回，打出許多「神仙球」，但鄭怡靜靠著拿手的正手拍，還是搶下許多分數，並且在8比5領先時連拿3分，以11比5收下比賽勝利。

鄭怡靜賽後也握拳吶喊，慶祝這得來不易的逆轉勝。晉級決賽後，對手將是日本張本美和及中國王藝迪之間的勝方。

鄭怡靜在果阿球星挑戰賽單、雙打都晉級決賽，根據目前大會安排，明天將先進行女單決賽、男單決賽、女雙決賽、男雙決賽，等於鄭怡靜在2場冠軍戰之間，僅有不到1.5小時的休息時間。

闖進冠軍戰的鄭怡靜，至少可獲得420分的世界排名積分，加上陳思羽此站止步16強，鄭怡靜很有機會再度搶回「台灣一姐」的封號

鄭怡靜 陳思羽

延伸閱讀

木棒聯賽／普門屈居亞軍 對手穀保教頭讚：A級球隊

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜輕取對手晉4強

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、林昀儒單打晉8強

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄搶進冠軍戰

相關新聞

全中運／選手接連受傷 楊文科致歉

全中運網球賽事資格賽2日爆出場地缺失，造成選手受傷退賽，引發教練、家長不滿，還驚動「網球一哥」盧彥勳發文直呼痛心，氣憤不...

游泳／9歲神童何康婗全包4金 破100蛙15年大會紀錄

全國春季游泳錦標賽今天於台中市北區運動中心展開第三天賽程，50仰全國紀錄保持人莊沐倫今可惜決賽僅游出25秒57，距他自己...

定向越野／金門選手豐收5金 菁英組陳彥龍、陳怡芳摘冠

第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天下午在嘉義公園舉行，來自金門的選手大豐收，攬下重要的5金，菁英組由陳...

全中運／場地造成選手受傷 楊文科：網球資格賽延賽、移地舉行

112全中運爆出網球資格賽因場地趕工問題接連造成選手受傷，新竹縣府晚間正式道歉，縣長楊文科親上火線宣布，網球資格賽後續賽...

擊劍／亞青暨亞青少賽 男子銳劍李讓、男團摘雙銀

2023年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽在烏茲別克首都塔什干舉行，中華隊由教練李俊徵領軍，接連傳回捷報，先是男子銳劍好手李讓...

全中運／場地害選手受傷 高市府全力爭取學生參賽權益

高雄市福山國中張姓選手3月2日參加112年度全中運網球資格賽，疑因新竹縣中正網球場地缺失問題而受傷。張同學今天已回到高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦