游泳／9歲神童何康婗全包4金 破100蛙15年大會紀錄

全國春季游泳錦標賽今天於台中市北區運動中心展開第三天賽程，50仰全國紀錄保持人莊沐倫今可惜決賽僅游出25秒57，距他自己保持的全國紀錄僅0.1秒；最搶眼的是未滿10歲台南神童何康婗不僅三天全包4金外，今還在100蛙二度破了保持15年的大會分齡紀錄，並且向全包10金之路邁進。

全國春季泳賽今重點擺在50仰之戰，去年才在國體全大運中創下全國紀錄25秒47並且達到亞運標的北市大國手「仰式王」莊沐倫，賽前教練許志傑就覺得非常有機會可以破全國，許志傑說：「我們平常訓練就有25秒25左右成績，正常要破應該沒問題。」

結果莊沐倫上午50仰預賽游出25秒74，下午決賽再飆出25秒57，但可惜只差0.1秒沒能打破自己保持的全國紀錄25秒47，莊沐倫賽後坦承：「不滿意成績，還是有點小失望，本來是希望可以突破0.1至0.2秒，但沒想到最後卻是差0.1秒，平常都在詩欣館訓練，出來游的感覺都很怪。」

今場中另一個焦點是男子400自對決，全國紀錄保持者王星皓已經先赴馬來西亞備戰沒有參賽，改由師弟傅堃銘對上王冠閎，預賽傅堃銘還以4分06秒89優於王冠閎的4分07秒31；但下午決賽時，王冠閎在前100公尺就加速超前直至終點，最終以3分56秒97拿下第三金，傅堃銘以4分0秒37居次。

在年紀最小的10及以下歲級女子組有搶眼的成績，來自台南無限泳隊4月才要滿10歲的何康婗，今不只再添50仰、100蛙雙金，兩天下來已包辦4金外，今更在100蛙預賽游出1分20秒43，決賽再推至1分18秒66，兩度破了10歲以下分齡保持最久的紀錄，先前是由曾綾宣在15年前總統盃所創下的的1分23秒39紀錄。

何康婗父親何兆基也是從事游泳相關事業並身兼教練，何康婗幾乎從小就陪伴父親在泳池長大，何康婗父親何兆基說：「康婗在2020年第一次參加春季賽，當時不僅沒有獎牌更2次犯規遭取消資格，隔年才正式接受訓練，去年春季賽才終於拿到一銅，但這次就進步很多。」