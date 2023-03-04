擊劍／亞青暨亞青少賽 男子銳劍李讓、男團摘雙銀

2023年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽在烏茲別克首都塔什干舉行，中華隊由教練李俊徵領軍，接連傳回捷報，先是男子銳劍好手李讓在個人賽勇奪銀牌，締造台灣參賽近10年來最佳成績，今天在男子銳劍團體賽又有斬獲，陸續擊敗日本、香港與中國大陸等強敵，儘管決賽不敵南韓隊，仍再為台灣奪下一面銀牌，寫下參賽以來最佳成績。

本屆亞青賽事青少年男子銳劍項目，個人賽共有19國、68名選手參賽，團體賽則有16國參賽，目前就讀中正高中的李讓年僅16歲，是教練李俊徵愛徒，此次前往亞青賽事，展現出色實力，在個人賽8強擊敗大會頭號種子，技驚四座，接下來準決賽擊敗大陸對手，雖在冠軍賽以11：15不敵另一名南韓對手，但銀牌已為台灣寫下歷史。

李讓在個人賽的好表現，帶動團體賽氣勢，中華隊位列男子銳劍團體第8種子，首戰擊敗日本隊後，於8強賽再擊敗強敵、頭號種子香港隊，準決賽遭遇大陸隊，以45：38獲勝，決賽再遇南韓隊，僅以38：43惜敗，再為台灣打下一面銀牌。

本次青少男銳劍團體賽，中華隊由教練李俊徵領軍，成員有台北市中正高中李讓、懷生國中陳秉濬、台中市長億高中陳智昊與高雄市左營高中陳信安。