定向越野／金門選手豐收5金 菁英組陳彥龍、陳怡芳摘冠

第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天下午在嘉義公園舉行，來自金門的選手大豐收，攬下重要的5金，菁英組由陳彥龍、陳怡芳稱王封后。

這次比賽除了分國、高中組外，也是全國排名賽的第3站，嘉義公園賽區多是鋪砌路面步道，園內大樹林立，植栽種類豐富，並沿邊坡栽植，易跑度與能見度良好，2.3至3.1公里的競賽路段需通過15至17個檢查點，挑戰性十足。

全國排名賽第2站失冠的陳彥龍，這次準備充分，最終以17分14秒奪冠，是男子菁英組唯一在17分以內的選手，代表金門參賽的他賽後表示，「公園最上段經過山路後，回程的路段是決勝點，山徑路道比較複雜，對大家是一個大考驗，會陷入路線的糾結，我跑得還不錯。」

第2站冠軍黃敏惠不參賽，少了這個宿敵，廣被看好的江品宣卻意外落到第6。反倒是來自金門的陳怡芳以21分16秒封后，她說：「這次比賽的困難點在後半段，我的要求是不要失誤，專心看地圖，以平常心來面對，比賽的感受也許是公園比較開闊，在森林裡跑步，感覺很有趣。我的技術方面比較弱，是往後要加強的。」

金門選手，除了在菁英組的稱王封后，金門高中的楊天筆在男子高中組（19分09秒）、金門高中的李怡農（19分45秒）在男子18歲組、洪雅琳在女子16歲組（23分20秒）都拿到冠軍，成為大贏家。

為了推廣定向越野，朱崙定向越野俱樂部肩負起教育咨詢的任務，在這次賽事特地擺攤，為初次參賽的選手解惑，蔣志偉表示，「因為過去不斷有參賽的來問，祕書長希望有人來幫忙解說，我和許文桐兄弟來做，他們是小學老師，有帶小朋友參賽的經驗，一起來擔任講師，提供一些基本的資訊。」