快訊

獨／柯文哲確定4月8日訪美 將接觸國務院、參眾議員

丁文琪退隱歌壇18年宣告回歸 「中年二度就業」原因曝光

「兩會」讓中共權力更集中 對習近平的忠誠度成權力關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

定向越野／金門選手豐收5金 菁英組陳彥龍、陳怡芳摘冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽金門選手抱回5金。圖／大會提供
第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽金門選手抱回5金。圖／大會提供

第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天下午在嘉義公園舉行，來自金門的選手大豐收，攬下重要的5金，菁英組由陳彥龍、陳怡芳稱王封后。

這次比賽除了分國、高中組外，也是全國排名賽的第3站，嘉義公園賽區多是鋪砌路面步道，園內大樹林立，植栽種類豐富，並沿邊坡栽植，易跑度與能見度良好，2.3至3.1公里的競賽路段需通過15至17個檢查點，挑戰性十足。

全國排名賽第2站失冠的陳彥龍，這次準備充分，最終以17分14秒奪冠，是男子菁英組唯一在17分以內的選手，代表金門參賽的他賽後表示，「公園最上段經過山路後，回程的路段是決勝點，山徑路道比較複雜，對大家是一個大考驗，會陷入路線的糾結，我跑得還不錯。」

第2站冠軍黃敏惠不參賽，少了這個宿敵，廣被看好的江品宣卻意外落到第6。反倒是來自金門的陳怡芳以21分16秒封后，她說：「這次比賽的困難點在後半段，我的要求是不要失誤，專心看地圖，以平常心來面對，比賽的感受也許是公園比較開闊，在森林裡跑步，感覺很有趣。我的技術方面比較弱，是往後要加強的。」

金門選手，除了在菁英組的稱王封后，金門高中的楊天筆在男子高中組（19分09秒）、金門高中的李怡農（19分45秒）在男子18歲組、洪雅琳在女子16歲組（23分20秒）都拿到冠軍，成為大贏家。

為了推廣定向越野，朱崙定向越野俱樂部肩負起教育咨詢的任務，在這次賽事特地擺攤，為初次參賽的選手解惑，蔣志偉表示，「因為過去不斷有參賽的來問，祕書長希望有人來幫忙解說，我和許文桐兄弟來做，他們是小學老師，有帶小朋友參賽的經驗，一起來擔任講師，提供一些基本的資訊。」

延伸閱讀

創立金門傀儡戲劇團 蔡甲庚過世享耆壽90歲

金門金寧鄉環島北路接連2起車禍 造成3人受傷

輻射冷卻發威花蓮低溫特報 水氣增 這地區降雨稍微明顯

陳時中連假赴金門體驗美食景點 親打靶享戰地風情

相關新聞

全中運／竹東網球場根本未完成驗收！包商認還要8個工作天

全中運網球資格賽場地問題導致選手受傷遭批，原新竹縣說法賽前已完成驗收，但今天竹東鎮公所坦承並未完成全部驗收，若要完成工程...

網球／約克維奇爭取破例入境美國參賽 美國球界相挺

網球名將喬科維奇未接種COVID-19疫苗遭美國拒絕入境，目前正爭取入境參加世界職業網球協會（ATP）賽事。美國網球協會...

游泳／9歲神童何康婗全包4金 破100蛙15年大會紀錄

全國春季游泳錦標賽今天於台中市北區運動中心展開第三天賽程，50仰全國紀錄保持人莊沐倫今可惜決賽僅游出25秒57，距他自己...

定向越野／金門選手豐收5金 菁英組陳彥龍、陳怡芳摘冠

第15屆全國中等學校定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天下午在嘉義公園舉行，來自金門的選手大豐收，攬下重要的5金，菁英組由陳...

全中運／場地造成選手受傷 楊文科：網球資格賽延賽、移地舉行

112全中運爆出網球資格賽因場地趕工問題接連造成選手受傷，新竹縣府晚間正式道歉，縣長楊文科親上火線宣布，網球資格賽後續賽...

擊劍／亞青暨亞青少賽 男子銳劍李讓、男團摘雙銀

2023年亞洲青年暨青少年擊劍錦標賽在烏茲別克首都塔什干舉行，中華隊由教練李俊徵領軍，接連傳回捷報，先是男子銳劍好手李讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦