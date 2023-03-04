全中運／場地造成選手受傷 楊文科：網球資格賽延賽、移地舉行

112全中運爆出網球資格賽因場地趕工問題接連造成選手受傷，新竹縣府晚間正式道歉，縣長楊文科親上火線宣布，網球資格賽後續賽程延期到4月12日報到，並將場地改到苗栗縣竹南鎮運動公園舉行，因場地更動所產生費用，將由全中運執委會協助。

楊文科表示，對於全中運網球資格賽3月2日在中正網球場舉辦所造成選手受傷，感到遺憾及不捨；他強調，中正網球場所使用的人工草皮符合賽事規定，但人工草皮場地在台灣比較少，造成選手受傷引起這次事件，並收到許多心聲，縣府虛心接受，希望選手都有最好的表現。

楊文科提到，今天下午5點已召開領隊會議，針對更換場地、延賽調整及相關配套措施取得共識，同時向教育部次長林騰蛟報告，也取得林次長同意，後續將按照延賽決議來進行辦理。

新竹縣教育局長楊郡慈說明，明天仍有國中組的團體賽仍會照常進行，不過後續全中運網球項目賽事將更換場地，改為位於苗栗縣竹南鎮運動公園的硬地球場，該球場有10面球場，後續國中組個人賽及混雙賽程將延賽到4月12日報到，並在4月13到20日比賽，與會內賽銜接，方便選手出賽。

楊郡慈針對軟網項目說明，原訂3月10日的賽程，延後到4月20日報到，並在4月21到27日進行比賽；因這次更換場地所增加的住宿費用及交通費用，將由全中運執委會協助辦理。