羽球／友誼賽天后來助陣 戴資穎連續6年與南科人有約

疫情解封後，南科管理局今天號召3000多名南科人攜家帶眷健康快樂齊步走，正式啟動「2023運動在南科」系列活動，南科最佳「戴」言人戴資穎也連續6年與南科人以球會友。

今天活動開場由參加健走的民眾，跟著舞台上老師做暖身操後鳴槍起走，在健走路線沿途共設置7個中繼站，包含康寧、台積電、南茂、群創、啓碁、聯電及南科考古館，各中繼站分別準備運動飲料、巧克力及穀物棒等豐富補給品，為健走民眾加油打氣、補充水分及熱量，一起讓南科人開心走、健康動。

南科最佳「戴」言人戴資穎也連續6年與南科人有約，在羽球友誼賽中由戴資穎與南科盃高雄園區組前三強代表的群創光電「雄厲害」隊，與台南園區組前四強球隊代表的台積電及瀚宇彩晶組成「南霸天」隊交戰，雙方球員實力相當，攻勢凌厲，互有來往，最後戴資穎所屬的「雄厲害」隊靠著團隊默契，守住球賽最後的勝利。

今天活動也邀請台南市市長黃偉哲、園區同業公會副理事長陳麗芬等多位貴賓共襄盛舉，國科會主委吳政忠表示，感謝戴資穎第6度參加「運動在南科」，為南科的運動注入活力。台灣科學園區發展40多年來，去年營業額已經突破4兆，這樣的成績把科學園區推到更高點，讓全世界看到台灣，科學園區的未來，園區內的員工與周邊居民品質的提昇是相當重要的，未來將邁向精緻多元、優生活、節能永續的方向邁進。

台南市市長黃偉哲則表示，科學園區不僅是一個社區，也是國家重要發展的區域，謝謝科學園區人的努力，讓大家看到臺灣的未來，運動對於科學園區人很重要，有健康的身體才有非常好的career。