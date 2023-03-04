桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜輕取對手晉4強
台灣桌球女單好手鄭怡靜，今天在WTT印度果阿球星挑戰賽8強，面對44歲的付玉打來輕鬆寫意，以11比5、11比9 11比6直落三獲勝晉級4強。
世界女單第31名的鄭怡靜，賽前對世界排名第19的葡萄牙籍華裔球員、44歲的付玉交手過3次全勝，結果今天也不例外。
首局開賽就取得5比1的領先，並且在7比5領先時連得4分帥氣拿下。鄭怡靜今天準備充足，尤其是中後台招牌的強勁抽球，把付玉打得毫無招架之力。
第2局付玉稍有起色，一度以7比4領先鄭怡靜，但接著鄭怡靜回敬4比1攻勢追成平手，最後雙方9比9時又連下2分，如願搶下前2局戰得先機。
收尾的第3局，完全打出氣勢的鄭怡靜很快就取得9比2領先，儘管對手鼓起餘勇追分，但鄭怡靜在10比6領先時，靠著一記精彩的發球，迫使對手回球彈網出界，順利收下第3局，直落三獲勝。
晉級4強後，鄭怡靜的對手是世界排名第24名的平野美宇，2人生涯共交手過3次，鄭怡靜雖以1勝2敗居下風，但自從2017年之後就沒有在單打交手過。
闖進4強的鄭怡靜，至少可獲得210分的世界排名積分，加上陳思羽此站止步16強，鄭怡靜很有機會再度搶回「台灣一姐」的封號。
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