快訊

裝受害者？稱俄烏戰爭「針對我們發動」 俄外長遭打斷台下哄堂大笑

選手受傷…全中運竹東網球場未完成驗收 包商認未完工：還要8工作天

曾演出「搶救雷恩大兵」與「黑鷹計畫」 男星過世享壽61歲

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜輕取對手晉4強

中央社／ 台北4日電
台灣桌球女單好手鄭怡靜，今天在WTT印度果阿球星挑戰賽8強，面對44歲的付玉打來輕鬆寫意，以11比5、11比9 11比6直落三獲勝晉級4強。 新華社
台灣桌球女單好手鄭怡靜，今天在WTT印度果阿球星挑戰賽8強，面對44歲的付玉打來輕鬆寫意，以11比5、11比9 11比6直落三獲勝晉級4強。 新華社

台灣桌球女單好手鄭怡靜，今天在WTT印度果阿球星挑戰賽8強，面對44歲的付玉打來輕鬆寫意，以11比5、11比9 11比6直落三獲勝晉級4強。

世界女單第31名的鄭怡靜，賽前對世界排名第19的葡萄牙籍華裔球員、44歲的付玉交手過3次全勝，結果今天也不例外。

首局開賽就取得5比1的領先，並且在7比5領先時連得4分帥氣拿下。鄭怡靜今天準備充足，尤其是中後台招牌的強勁抽球，把付玉打得毫無招架之力。

第2局付玉稍有起色，一度以7比4領先鄭怡靜，但接著鄭怡靜回敬4比1攻勢追成平手，最後雙方9比9時又連下2分，如願搶下前2局戰得先機。

收尾的第3局，完全打出氣勢的鄭怡靜很快就取得9比2領先，儘管對手鼓起餘勇追分，但鄭怡靜在10比6領先時，靠著一記精彩的發球，迫使對手回球彈網出界，順利收下第3局，直落三獲勝。

晉級4強後，鄭怡靜的對手是世界排名第24名的平野美宇，2人生涯共交手過3次，鄭怡靜雖以1勝2敗居下風，但自從2017年之後就沒有在單打交手過。

闖進4強的鄭怡靜，至少可獲得210分的世界排名積分，加上陳思羽此站止步16強，鄭怡靜很有機會再度搶回「台灣一姐」的封號。

鄭怡靜 陳思羽 桌球

延伸閱讀

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、林昀儒單打晉8強

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄搶進冠軍戰

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜拍下世界第6晉級16強

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄女雙晉4強

相關新聞

全中運／竹東網球場根本未完成驗收！包商認還要8個工作天

全中運網球資格賽場地問題導致選手受傷遭批，原新竹縣說法賽前已完成驗收，但今天竹東鎮公所坦承並未完成全部驗收，若要完成工程...

網球／約克維奇爭取破例入境美國參賽 美國球界相挺

網球名將喬科維奇未接種COVID-19疫苗遭美國拒絕入境，目前正爭取入境參加世界職業網球協會（ATP）賽事。美國網球協會...

桌球／WTT果阿球星挑戰賽 鄭怡靜輕取對手晉4強

台灣桌球女單好手鄭怡靜，今天在WTT印度果阿球星挑戰賽8強，面對44歲的付玉打來輕鬆寫意，以11比5、11比9 11比6...

全中運／場地害選手受傷 張母憾：全國賽事竟無法保障選手

全中運2日在新竹縣舉辦網球資格賽，疑因場地不平整，造成高雄福山國中張姓選手腳踝扭傷而棄賽，另外也有幾名選手受傷。張姓選手...

全中運／接連傳受傷事件 新竹縣長楊文科前往向教練致意

全中運資格賽各項賽事3月2日在新竹縣陸續展開，卻在第一天就傳出網球項目有選手因場地問題而受傷棄賽，且接連發生，縣議員歐陽...

杜拜網賽／約克維奇輸給梅德維夫 今年20連勝寫句點

塞爾維亞網球名將喬科維奇今天在杜拜錦標賽（Dubai Championships）男單準決賽輸給俄羅斯網球好手梅迪維夫，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦